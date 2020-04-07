Makyaj Malzemelerinizi Nasıl Dezenfekte Etmelisiniz?

Lisede makyaj malzemelerimizi arkadaşlarımızla paylaşmış olabiliriz ama artık bunun koca bir yanlış olduğunu neyse ki biliyoruz.

Peki makyaj malzemelerimizi temiz tutmanın tek yolu bu mu? Makyaj malzemelerimizi nasıl dezenfekte edersiniz? İşte kapsamlı bir rehber…

Clarisonic markasının kurucu ortağı ve cilt uzmanı Dr Robb Akridge, “Temizlik konusunda yapabileceğiniz en iyi şey, sadece fırçalarınızı paylaşmamak değil. Makyaj malzemelerinizi alkol ile dezenfekte etmek; özellikle toz ürünlerinizi dikkatsiz olursanız mahvedebilir. Bu yüzden ana başlangıç olarak fırça, sünger ve aplikatörlere odaklanın.” diyor.

Fırçalarınızı veya süngerlerinizi her gün temizlemeniz gerekmez, ancak haftada bir kez temizlemek kesinlikle önemli.

Akridge ayrıca ekliyor; “Makyaj malzemelerinizi dezenfekte etmek eski makyaj ürünlerinizi yenilemekle aynı anlama gelmiyor. Eğer süresi geçmişse kesinlikle o ürünü atmalısınız.” diyor. Eğer süresini anlayamıyorsanız ürünün kokusundan ya da maskaranın pul pul dökülmesinden anlayabilirsiniz.

Gabriel Kozmetik CEO’su ve makyaj artisti Gabriel De Santino; “makyaj malzemelerinizi temiz tutmanın en kolay yolu onları kullanmadan önce ellerinizi yıkamak ve kullanma süreleri dolduğunda onları atmak. Ama bir adım daha ileri götürmek istiyorsanız aslında dezenfekte işlemi oldukça basit. İhtiyacınız olan tek şey% 70 izopropil alkol ve bunu koymak için bir sprey şişesi. Her ikisini de eczanede bulabilirsiniz” diyor.

Ruj

Gabriel, ruju dezenfekte etmek istiyorsnanız bunu sadece izopropil alkolü rujunuza püskürtüp sonrasında temiz bir mendille silerek yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi fondöten şişeleriniz için de uygulayabilirsiniz. Kalem açacağı ya da kirpik kıvırıcıları da bir pamuğa alkol sıkıp silebilirsiniz ancak yeniden kullanmadan önce 24 saat beklediğinize emin olun.

Maskara

Gabriel, eğer maskara konusunda şüpheleriniz varsa temizlemek yerine ürünü çöpe atmanızı öneriyor. Çünkü göz oldukça hassas bir bölge ve bu tarz riskler hasara sebep olabilir.

Toz Ürünler

Ürünün üst tabakasına hafifçe alkol püskürtün ve kurumaya bırakın.

Likit Ürünler

Likit makyaj ürünlerini temiz tutmanın tek bir yolu var; onlara parmaklarınızı daldırmamak! Elleriniz ne kadar temiz olursa olsun ürünün yapısını bozabilir ve mikropların dağılmasına sebep olabilirsiniz. Bu iş için özel olan aplikatörleri kullanın.