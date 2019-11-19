Makyajda Yükselen Trend: Renkli Eyeliner

Göz makyajının en dikkat çeken ve sevilen unsuru hiç şüphesiz ki eyeliner. Siz de “eyeliner olmadan dışarı çıkmam” diyorsanız rotanızı renkli eyelinerlara çevirmenizi öneriyoruz.

Siyah eyeliner gerçek bir kurtarıcı. Peki renkli eyeliner çeşitleri ile romantik, enerjik belki de çılgın bir görünüm yaratmaya ne dersiniz? Son dönemin bu yükselen trendini nasıl uygulayacağınıza hep birlikte bakalım.

Kapak fotoğrafı: @sarah.feingold

“Renkli eyeliner nasıl sürülür” sorusuna dair tüm ipuçlarımıza kulak verin.

# Yeşil Eyeliner Makyajı

Özellikle ela, yeşil, bal gibi göz renklerinden birine sahipseniz muhakkak yeşil eyeliner edinmenizi öneriyoruz. Yeşil eyelinerı dilediğiniz tonda seçebilirsiniz. Bu makyajı bronzer ya da şeftali tonlarında bir allık ile tamamlamayı unutmayın. Dudaklarınızda ise tavsiyemiz dudağınızın kendi rengine yakın bir renkte ruj kullanmanızdan yana olacak.

Yeşil eyeliner ile renkli gözlerinizi vurgulayabilirsiniz

Fotoğraf: @paintyourlips

# Mavi Eyeliner Makyajı

Eyelinerınızı bu defa göz altınıza uygulamayı deneyin. Mavi renk bu uygulama için çok ideal. Üst kirpiklerinize bol maskara uygulayın, ardından yanaklarınıza bronzer sürün. Dudaklarınızı ise kahverengi tonlarıyla çerçevelendirerek yine aynı tonda bir rujla destekleyin. Egzotik bir görünüm olduğu kesin!

MAVİ EYELİNER HİÇ BU KADAR ÇEKİCİ OLMAMIŞTI

Fotoğraf: @allanface

# Pembe Eyeliner Makyajı

Pembe eyelinerı tek başına uygulayabilir ya da tıpkı örneğimizdeki gibi lila renkte eyeliner ile eşleştirebilirsiniz. Bu uygulamada taze görünen bir cilt en büyük ihtiyaç. Bu nedenle makyaj öncesinde cildinizi iyice nemlendirdiğinize emin olun. Ardından cilt renginizi eşitlemek için az miktarda BB ya da CC krem uygulayın. Burnunuzun ucuna hafif bir aydınlatıcı dokunuşta bulunmayı ihmal etmeyin. Dudaklarınızı kendi renginde bırakmanız tüm dikkatleri gözlerinize çekecek!

PEMBE EYELİNER ROMANTİZM VADEDİYOR

Fotoğraf: @ninasandbech

# Kırmızı Eyeliner Makyajı

Kırmızı her alanda iddialı bir renk. Bu eyeliner cephesinde de değişmiyor. Kırmızı eyelinerınızı gözlerinizin altına uygulayabilirsiniz. Ancak bunu keskin bir çizgi yerine, gölgeli bir geçiş şeklinde uygulamaya özen gösterin. Dudaklarınızda gloss kullanmanızı öneriyoruz.

KIRMIZI EYELİNER UYGULAMA BİÇİMİ

Fotoğraf: @dmv.makeupartistry

# Turuncu/Sarı Eyeliner Makyajı

Sıcak renklerle yüzünüzü ısıtacağınız bir makyaj görünümü. Bol maskara, sarı ya da turuncu eyeliner, yanaklarda pembe allık ve dudaklarda yine pembe ruj. Sizce de çok havalı görünmüyor mu?



TURUNCU EYELİNER İLE ENERJİK BİR GÖRÜNÜM

Fotoğraf: @nikki_makeup

BONUS: Grafik Görünümlü Eyeliner Uygulaması

Bu defa eyeliner ürününüzü kirpik çizginizden epey dışarıya taşırmanızı tavsiye edeceğiz. Riskli ve alışılmışın dışında olsa da kusursuz bir güzellik görünümü yarattığı kesin!

mavi eyeliner havalı bir görünüm yaratıyor

Fotoğraf: @katiejanehughes