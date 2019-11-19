Makyajda Yükselen Trend: Renkli Eyeliner

Göz makyajının en dikkat çeken ve sevilen unsuru hiç şüphesiz ki eyeliner. Siz de “eyeliner olmadan dışarı çıkmam” diyorsanız rotanızı renkli eyelinerlara çevirmenizi öneriyoruz.
Siyah eyeliner gerçek bir kurtarıcı. Peki renkli eyeliner çeşitleri ile romantik, enerjik belki de çılgın bir görünüm yaratmaya ne dersiniz? Son dönemin bu yükselen trendini nasıl uygulayacağınıza hep birlikte bakalım.
Kapak fotoğrafı: @sarah.feingold
“Renkli eyeliner nasıl sürülür” sorusuna dair tüm ipuçlarımıza kulak verin.
# Yeşil Eyeliner Makyajı
Özellikle ela, yeşil, bal gibi göz renklerinden birine sahipseniz muhakkak yeşil eyeliner edinmenizi öneriyoruz. Yeşil eyelinerı dilediğiniz tonda seçebilirsiniz. Bu makyajı bronzer ya da şeftali tonlarında bir allık ile tamamlamayı unutmayın. Dudaklarınızda ise tavsiyemiz dudağınızın kendi rengine yakın bir renkte ruj kullanmanızdan yana olacak.
Fotoğraf: @paintyourlips
# Mavi Eyeliner Makyajı
Eyelinerınızı bu defa göz altınıza uygulamayı deneyin. Mavi renk bu uygulama için çok ideal. Üst kirpiklerinize bol maskara uygulayın, ardından yanaklarınıza bronzer sürün. Dudaklarınızı ise kahverengi tonlarıyla çerçevelendirerek yine aynı tonda bir rujla destekleyin. Egzotik bir görünüm olduğu kesin!
Fotoğraf: @allanface
# Pembe Eyeliner Makyajı
Pembe eyelinerı tek başına uygulayabilir ya da tıpkı örneğimizdeki gibi lila renkte eyeliner ile eşleştirebilirsiniz. Bu uygulamada taze görünen bir cilt en büyük ihtiyaç. Bu nedenle makyaj öncesinde cildinizi iyice nemlendirdiğinize emin olun. Ardından cilt renginizi eşitlemek için az miktarda BB ya da CC krem uygulayın. Burnunuzun ucuna hafif bir aydınlatıcı dokunuşta bulunmayı ihmal etmeyin. Dudaklarınızı kendi renginde bırakmanız tüm dikkatleri gözlerinize çekecek!
Fotoğraf: @ninasandbech
# Kırmızı Eyeliner Makyajı
Kırmızı her alanda iddialı bir renk. Bu eyeliner cephesinde de değişmiyor. Kırmızı eyelinerınızı gözlerinizin altına uygulayabilirsiniz. Ancak bunu keskin bir çizgi yerine, gölgeli bir geçiş şeklinde uygulamaya özen gösterin. Dudaklarınızda gloss kullanmanızı öneriyoruz.
Fotoğraf: @dmv.makeupartistry
# Turuncu/Sarı Eyeliner Makyajı
Sıcak renklerle yüzünüzü ısıtacağınız bir makyaj görünümü. Bol maskara, sarı ya da turuncu eyeliner, yanaklarda pembe allık ve dudaklarda yine pembe ruj. Sizce de çok havalı görünmüyor mu?
Fotoğraf: @nikki_makeup
BONUS: Grafik Görünümlü Eyeliner Uygulaması
Bu defa eyeliner ürününüzü kirpik çizginizden epey dışarıya taşırmanızı tavsiye edeceğiz. Riskli ve alışılmışın dışında olsa da kusursuz bir güzellik görünümü yarattığı kesin!
Fotoğraf: @katiejanehughes