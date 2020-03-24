Mango, Covid-19 İle Mücadele İçin 2 Milyon Maske Bağışlıyor

Şirket, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda İspanya’daki farklı hastanelere maske dağıtacak.

MANGO, önümüzdeki günlerde 2 milyon maske bağışlayacak. Şirket bu şekilde COVID-19 küresel salgını ile mücadele etmeye yardımcı olmayı ve bu virüsün yol açtığı ciddi sosyal, ekonomik ve kamu sağlığı sorunlarını hafifletmeyi amaçlıyor.
 

Mango, kendi lojistik imkanları ile iki milyon maskeyi İspanya’da farklı hastanelere dağıtma görevini üstlenecek. Bu hastanelerin birçoğu, kahramanca görevlerini yerine getirebilmek için çok gerekli tıbbi malzemeler konusunda eksiklik yaşıyor.Maskelerin dağıtımı, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bu bildirisi ile Mango, İspanya’da durmak bilmeden COVID-19 ile savaş veren sağlık ekiplerinin tüm üyelerine sıra dışı çabaları için 15.000’i aşkın çalışanı adına teşekkür etmek istiyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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