Mango Sonbahar / Kış 2019 Koleksiyonuyla Yeni Sezona Etkileyici Bir Dönüş

Eğer siz de bizim gibi sonbaharı heyecanla bekliyorsanız, yeni sezon alışveriş listenize favori parçalarınızı çoktan eklemeye başlamışsınızdır, değil mi?

Sonbahar / Kış 2019 sezonu için ister hızlı bir güncellemeyle isterseniz de trendleri emin adımlarla takip edip klasik anahtar parçalarla ilerleyin… Stratejiniz ne olursa olsun, mevcut gardırobunuza Sonbahar / Kış 2019 çizgisi eklemek için size en iyi seçenekleri sunmaya hazırız. İlham kaynağımız ise Mango Sonbahar / Kış 2019 koleksiyonunun kampanya çekimi; “Shared Moments”.

Bu etkileyici kampanyanın fotoğraflarını ve videosunu çeken İngiliz fotoğrafçı Glen Luchford; Anna Ewers, Rebecca Leigh Longendyke, Kaya Wilkins, Mathias Lauridsen ve Hugo Sauzay’i görüntüleyerek sonbaharı heyecanla beklememizi sağlıyor.

Mango Sonbahar / Kış 2019 Koleksiyonunda Bizi Neler Bekliyor?

Ekolojik ve geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılan kadın koleksiyonunun bohem tarzı, içimizdeki sonbahar ruhunu artırmaya hazır.

İskoçya’da kış manzaraları eşliğinde gerçekleşen bu samimi ve doğal çekim ise koleksiyonun sürdürülebilir yanını da vurguluyor.

Saf yün, Tencel (TM), geri dönüştürülmüş jorjet kumaş, organik koton ve sürdürülebilirlik özelliği olan Lyocell (TM) gibi ekolojik ya da geri dönüştürülmüş kumaşlar, koleksiyonun bohem tarzını fazlasıyla destekliyor.

Koleksiyondaki tasarımlar ise; gezginci ruhun izlerini taşımakta. Sonbahar tonları olan kahverengiler ve nötr tonlar ile şekillenen parçalardan favorilerimiz ise şöyle: Hint çiçekleri ile süslenen retro elbiseler, pilili midi etekler, rahat ve pilili geniş kesim paltolar, örgü pançolar, uzun botlar ve cowboy çizmeleri ve 70’lerin tarzı kemerler…