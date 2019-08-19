Mango Sonbahar/Kış 2019 Shared Moments Kampanyasının Yüzlerinden Kaya Wilkins İle Özel Bir Söyleşi

Mango’nun Sonbahar/Kış 2019 Shared Moments kampanyasının bir parçası olan Kaya Wilkins ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Farklı alanlarda aktifsin. Sinemadan müzik ve modelliğe. Bu alanların birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu düşünüyorsun ?

Bir noktada hepsi çok sanatsal ve kreatif esaslı olduğu için birbiriyle ilişkilidir. Ben her zaman kendimi ifade edebildiğim ve bunu daha iyi yapmamı sağlayan platformları seviyorum. Günün sonunda sinema, müzik veya modellik sadece kendinizi ifade etmenin bir yoludur.

Çok yönlü bir kariyeriniz olduğu için gelecekteki planlarından bize bahseder misin ?

Çok uzun bir zaman, bir sanatçı ve bir yaratıcı olmayı umuyorum. Güçlü bir müzik yaratmaya devam etmek istiyorum ve yeni bir kayıt bitirdim… Daha fazlasını yapmayı umuyorum! Kesinlikle kendimi korumaya odaklanıyorum. Çok heyecanlandığım Mango ile bu kampanya dahil olmak üzere farklı alanlara açılacağım için yeterince şanslıyım.

Devamı Eylül sayımızda…