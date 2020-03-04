Yeni sezonla birlikte dolabımızda da çeşitli yenilikler yapmanın vakti geldi.

Baharın renk paletlerine uygun tonların; sezonun trend parçalarıyla birleştiği ürünler içinse rotamızı; Mango‘nun ilham verici Shared Moments kampanyasına çeviriyoruz.

70’li yıllardan esinlenilen parçaların hakim olduğu ve ünlü fotoğrafçı Glen Luchford’un fotoğrafladığı koleksiyon koleksiyondaki ürünlerin ise %100 sürdürülebilir kumaşlardan üretildiğini belirtelim.

İşte bu baharda mutlaka dolabınıza eklemeniz gereken kilit parçalar…

Yelek

2020 İlkbahar/Yaz sezonunda 70’lerden bolca lham alacağız. Tabii ki bu dönemin imza parçalarından yelekler de olmazsa olmazlar arasında. Özellikle alışılmadık tonlarda yelekleri ister takımlarla, ister maksi elbiselerinizle kombinleyebilirsiniz.

Gladyatör Sandaletleri

Çiçek çocuklar döneminin en unutulmaz parçalarından olan gladyatör sandaletleri, bu sezonda da vazgeçilmezlerimizden biri olacak.

Paylaşılan anların samimiyetini ve doğallığını ortaya çıkaran, gerçek bir anı ve herkesin kendini ifade etmesini anlatan Shared Moments kampanyasında da gördüğümüz üzere; gladyatör sandaletleri arkadaşlarınızla çıkacağınız küçük seyahatlerde rahatlığıyla da hayatınızı kolaylaştıracak.

Denim Etkisi

Bu sezon denim kumaşı söz konusu olduğunda daha geniş düşünün! Jean olarak dolabınıza sadece pantolon değil; yelek gibi parçaları da eklemek isteyeceksiniz.

Natürel Tonlar

Eğer cesur renk seçimlerine henüz hazır değilseniz; kum beji ya da kırık beyaz gibi tonların hakim olduğu parçalar ya da toprak tonları bazlı floral desenler tam size göre!

Fırfır ile hareket katın

Görünümünüze eğlenceli bir şekilde hareket katmanın en kolay yolu fırfırlı parçalardan geçiyor. 2020 İlkbahar/Yaz sezonunun yıldız detaylarından olan fırfırları ister elbise isterseniz bluz formunda dolabınıza katın.