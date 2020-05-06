Margot Robbie Karantinada Ruh Sağlığını Nasıl Koruduğunu Anlattı

Margot Robbie, tecrit altındayken mental sağlığını nasıl koruduğunu paylaştı.

29 yaşındaki yıldız; Child Mind Institute’ün #WeThriveInside kampanyası kapsamında bir video yayınladı.

Son olarak Birds of Prey filminde izlediğimiz Robbie, özellikle listeler yapmayı terapi gibi gördüğünü söylüyor.

“Bir şeyi aklımdan alıp listeye ekliyorum ve eğer o gün o işi halledemezsem stres yapmıyorum; ertesi gün bıraktığım yerden devam ediyorum”

Margot Robbie ayrıca zihninizi ne rahatlatıyorsa bunu her gün düşünmenizi öneriyor.

“Bence zihninizi rahatlatan şeyleri düşünmek ve bunu gününüze uygulamak için kendinize zaman ayırmak çok önemli” diyor Robbie…

Aynı Instagram hesabında Emma Stone’un da önerilerini dinlemek mümkün.