Markaların Klasikleşen Vintage Çanta Modelleri Rehberi

Modada sürdürülebilirlik, son dönemde en çok gündemimizde olan konulardan biri. Daha az tüketim, daha fazla sürdürülebilirlik düzeninin vazgeçilmez öğesini ise vintage alışverişi oluşturuyor. Hem yeniden trend haline gelmeleri, hem sokak stilinde etkileyici bir iz bırakmaları hem de tüketmek yerine yeniden kullanma hissiyle vintage çanta alışverişi; dolabınıza yapabileceğiniz en iyi yatırımların başında geliyor.

Peki geri dönen ikonikleşen çanta modelleri arasında hangileri yer alıyor?

İşte markaların klasikleşen vintage çanta modelleri…

Hermès Birkin Vintage Bag

Hermès Birkin Vintage Bag 1stdibs.com/

“Hermes Birkin 25 Bag Blue Electric Crocodile Vivid Jewel Palladium Hardware Bag” adındaki model, 2019 yılında ünlü ikinci el moda sitesi 1stdibs’te en çok aratılan beş üründen biri oldu.

Vintage Louis Vuitton Noé Bag

Vintage Louis Vuitton Noé Bag, vestiairecollective.com

Vestiaire Collective’e göre Louis Vuitton’un 2000’lerdeki modelleri son dönemde en çok satanlar listesinden inmiyor. LV Noé Bucket Bag de bunlardan biri. Kullanışlı olmasıyla dikkat çeken bu kova çanta modeli; hala ilk günkü tazeliğini koruyor.

Vintage Louis Vuitton Pochette Bag

Vintage Louis Vuitton Pochette Bag,vestiairecollective.com

Özellikle 90’larda doğanlar ve çocukluk/gençlik yıllarını 90’lı yıllar sonu/2000’li yıllarda yaşayanlar için Louis Vuitton Pochette çanta, popüler kültür tarihi demek! Gökkuşağı monogramın en az kahverengi monogram kadar popüler olduğu 2000’lerin bu ikonik çantası; günümüzde en çok arananlarda.

Vintage Hermès Kelly Bag

Vintage Hermès Kelly Bag,vestiairecollective.com

Hermès denince neredeyse herkesin aklına Birkin odeli gelse de; mavi Hermes Kelly çanta; sokak stilinde yükselişini sürdürüyor.

Vintage Prada Tessuto Bag

Vintage Prada Tessuto Bag, us.vestiairecollective.com

2020 yılımda Prada Tessuto çanta; Vestiaire Collective’in en çok arananlar ve en çok satanlar listelerine hızlı bir giriş yaptı. Kendall Jenner, Kaia Gerber ve Bella Hadid gibi genç süpermodellerin kolunda gördüğümüz bu mini naylon çantalar; özellikle mor ya da pembe gibi tonlarda harika duruyorlar.

Vintage Dior Saddle Bag

Vintage Dior Saddle Bag, vestiairecollective.com

Christian Dior Saddle Bag, 2018’de yenilenen versiyonlarıyla moda arenasını yeniden ele geçirmişti. Ancak hala en çok arzulanan modelleri; 2000’li yıllardaki renk paletine sahip versiyonları! Vestiaire Collective’in en çok satanlar listesinde pembe Dior Saddle en üst sıralarda bulunuyor.

Vintage Gucci GG Crossbody Bag

VİNTAGE GUCCİ GG CROSSBODY BAG,THEREALREAL.COM

The RealReal sitesinde en çoka rnana çanta modeli; Vintage Gucci GG Crossbody Bag. Klasik monogram ve kırmızı-yeşil çizgileri olmayan bir Gucci çanta arıyorsanız; markanın arama hacmini %200 büyüten bu modele bir göz atmalısınız.

Louis Vuitton Vintage Monogram Speedy Bag

Louis Vuitton Vintage Monogram Speedy Bag, therealreal.com

2019 yılı boyunca Louis Vuitton arama olarak RealReal sitesinde tek bir yılda %532 büyüme oranı gösterdi. Sebebi ise Louis Vuitton Vintage Monogram Speedy 30 çanta!

Chanel Vintage Classic Medium Double Flap Bag

Chanel Vintage Classic Medium Double Flap Bag,therealreal.com

Klasik severlerin her daim favorisi olan Chanel’in bu modeli; markanın geçtiğimiz yıllardan bu yana en çok aranan çanta tasarımı olma özelliği taşıyor.