Mart 2020 Astroloji Yorumunuz

Başak burcunda gerçekleşen dolunay ve yılın ilk Merkür retrosu ile bu ay karşı karşıyayız. Duygusal gel-gitler, iş ve finansal konulardaki bazı aksiliklere dikkat etmekte fayda var.

Astrolog Dinçer Güner’den Mart 2020 astroloji yorumları…

YAY | (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay burcunun MArt 2020 yorumu

9 Mart Pazartesi günü Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay karşınıza güzel iş fırsatları çıkabilir. Risk alarak, araştırmadan adım atacağınız iş fırsatlarında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Mevcut işinizde hedeflerini revize edebilir ve bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışabilirsiniz. Emek verdiğiniz her şeyin geri dönüşünü alabilirsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 19 Ocak)

oğlak BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay eğitim, kurs, akademik kariyer gibi askıya aldığınız konular tekrar gündeminize gelebilir. Bu sürede farklı inanç ve felsefelere merak salabilirsiniz. Sonucunu beklediğiniz hukuksal girişimlerden sürpriz kararlar çıkabilir ve hedefinize ulaşabilirsiniz. Güvenlik duygularınız hedeflerinize karşı daha sağlamcı hareket etmeye itebilir.

KOVA | (22 Ocak – 18 Şubat)

kova BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Başak burcunda gerçekleşecek dolunayla eş veya ortaklardan gelen paralar, borçlar, krediler gibi konular gündeminizi değiştirebilir. Hiç hesapta olmayan, beklenmedik, ön göremediğiniz bir para sizi oldukça rahatlatabilir. Kredi veya borcunuz varsa bunları kapatmak ve yapılandırmak gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

balık BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay ilişki ve ortaklık konularınızda güven duygusu her zamankinden daha önemli hâle gelebilir. İlişki içerisinde titizlikle hareket etmelisiniz ancak eleştirel tavrınızı değiştirmediğiniz sürece kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Eğer ilişkilerinizde kronikleşmiş sorunlar varsa geleceğinizi belirleyecek testlerden geçebilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 19 Nisan)

koç BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay gündelik yaşam koşullarında konfor arayışına girebilirsiniz. Monotonluktan sıkılabilir, hayatınıza renk getirecek alan oluşturma isteğiniz sizi harekete geçirebilir. Çalışma hayatınızda zaman yönetimiyle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu süre zarfında sağlığınızı daha çok önemseyebilirsiniz.

BOĞA | (20 Nisan – 20 Mayıs)

boğa BURCUNUN MART 2020 YORUMU

9 Mart’daki dolunayla özel hayatınızda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde ciddiyet ve sorumluluk gerektiren konular size angarya olarak gelebilir ve bu sebepten tepki alabilirsiniz. Ruh halinizdeki değişkenlikler gerginliklere neden olabilir. Aile hayatınızda ise çocuklarınızla olan iletişiminiz zorlu bir hale dönüşebilir.

İKİZLER | (21 Mayıs – 20 Haziran)

İkizler BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay gerçekleşen Başak dolunayı ile beraber ev ve aile hayatınızda yeni tecrübeler edineceksiniz. Kişisel beklentilerinizin yükselmesi bencillikle suçlanmanıza neden olabilir. Benmerkezci davranabilir, istekleriniz gerçekleşmediği zaman agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise ön göremediğiniz bazı konularla yüzleşip, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ | (21 Haziran – 23 Temmuz)

yengeç BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay sosyal ve çalışma hayatınızda yazılı ve sözlü iletişim trafiklerinin artışına şahit olabilirsiniz. Zihinlerinin zehir gibi çalıştığı, ürettiği bu dönem yeni fikir ve projeler üretmenizi sağlayabilir. Konulara rahatlıkla konsantre olup, çalışma performansınızı arttırabilirsiniz. Yurtdışı menşeili firmalarla güzel kontaklar kurabilirsiniz.

ASLAN | (23 Temmuz – 22 Ağustos)

aslan BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay maddi kaynakların yönetimini değerlendirip, revize edebilirsiniz. Odağınızı gelir-gider dengelerine ve harcamalarına çevirebilirsiniz. Mevcut gelirlerinizi arttıracak yeni işlere, yeni projelere ve yatırımlara adım atabilirsiniz. Risk teşkil edebilecek her türlü durumdan uzak durabilirsiniz ancak yine de ön göremediğiniz bazı ödemelerle karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

başak BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Başak burcunda gerçekleşecek dolunayla beraber hedeflerinizin ve hayata karşı beklentilerinizin arttığını hissedebilirsiniz. Bu dönem, önce ben dediğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde bencil davranabilir, karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyebilirsiniz. Bu hareket tarzları, tansiyonun yükselmesine ve hedef halinize gelmenize sebebiyet verebilir.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)

terazi BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Bu ay iş ve çalışma ortamlarındaki yoğunluktan dolayı kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilme ihtiyacı bu dönem biraz daha artabilir, sınırlı bir çevreyle iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak sizi her şeyden çok mutlu edebilir. Bu dönem içerisinde saklı kalmış bazı konularla yüzleşebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

akrep BURCUNUN MART 2020 YORUMU

Başak dolunayı ile arkadaş ve dostluk ilişkilerinizde, sosyal çevrenizle olan aktivitelerde yoğunluk ve hareketlilik yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizin beklentileri bu dönemde artabilir. Bu süreç keyifli ve eğlenceli geçebileceği gibi bazı sorumlulukları da beraberinde getirebilir. Dinlenmeye ihtiyacınızı iyiden iyiye hisseder hale gelebilirsiniz.