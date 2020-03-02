Mart Ayında Denemeniz Gereken En Yeni Güzellik ve Cilt Bakım Ürünleri

Hol geldin bahar!

Nihayet bahar mevsimine merhaba dediğimiz mart ayı; dolabımızda ve makyaj çantamızda da yapacağımız köklü değişiklikler anlamına geliyor.

Yavaş yavaş hem mevsimin ihtiyaçlarına uygun hem de renk paletini yansıtan ürünlere geçtiğimiz Mart ayının en yeni ve denemeniz gereken güzellik ve kozmetik ürünlerini sizin için derledik.

LANEIGE Hypoallergenic Cica Sleeping Mask

LANEIGE Hypoallergenic Cica Sleeping Mask

Laneige’in özel orman mayası; bu gece maskesini daha da etkili kılıyor. Uykudan önce cildinize uygulayın ve yeni güne dolgun, güçlü ve kızarmayan bir ciltle uyanın.

GOOPGLOW 20% Vitamin C + Hyaluronic Acid Glow Serum

GOOPGLOW 20% Vitamin C + Hyaluronic Acid Glow Serum

İki favori içeriğimiz tek bir serumda! L-ascorbic asit (Yani C Vitamini!) ve hiyalüronik asit; güçlerini daha parlak, nemli, sıkı ve eşit bir cilt için tek bir serumda birleştiriyor.

YSL Beauté Blooming Crush Makeup Collection







YSL Beauté Blooming Crush Makeup Collection

Baharın çiçekleri, YSL’in bu yeni makyaj koleksiyonunda açacak. The Mascara Volume Effet Faux Cils The Curler kıvrık kirpikler, üç farklı tondaki Rouge Volupté Shine ise dudaklarda kusursuz ışıltı vaat ediyor. Allık ise bahar ayları için aradığımız o sıcaklığı sunuyor.

Dior Addict Stellar Halo Shine Lipstick

Dior Addict Stellar Halo Shine Lipstick

Klasik ruj ve gloss arasında bir yerlerde konumlanan yeni Stellar Halo Shine Lipsticks serisi; aynı anda hem opak pigment hem de inci ışıltısı sunuyor. Üstelik tüm bunları aloe vera ile dudaklarınızı nemlendirirken yapıyor!

RMS Beauty Gold Luminizer

RMS Beauty Gold Luminizer

Yaz aylarının o yoğun ışıltısına geçmeden önce; RMS’in bu aydınlatıcısı sizin için daha yumuşak bir bahar ışıltısı sunuyor. Parmaklarınızla kolayca uygulayabileceğiniz bu aydınlatıcı; favoriniz olacak!

Kevyn Aucoin Unforgettable Lipstick

Kevyn Aucoin Unforgettable Lipstick

18 ayrı renge sahio olan bu seri; hafif dokusu ve daha da hafif paketlemesiyle şimdiden favori rujunuz olmaya aday.

Urban Decay Inked Brow Semi Permanent Brow Gel

Urban Decay Inked Brow Semi Permanent Brow Gel

“Microblading” etkisi yaratan bu kaş jeli; günlerce kaşınızda kalabilecek şekilde tasarlandı.

Olio E Osso Lip Scrub

Olio E Osso Lip Scrub

Diğer dudak peelingleri gibi bunda parmaklarınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Tüp yapısı sayesinde direkt dudaklarınıza uygulayabilir;