Maske Takarken Makyajı Korumanın Etkili Yolları

Kendi sağlığımız ve çevre sağlığı için küresel salgın nedeniyle maskesiz dışarı çıkamıyoruz. Ancak bu makyajı bir kenara bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Kendinizi makyajla daha mutlu hissediyorsanız sadece alabileceğiniz birkaç önlemle maskenin makyajınızı bozmasını engelleyebilirsiniz.

Maske takarken dikkati gözlere çekin.

Makyajda en dikkat çeken detaylar dudak ve gözler. Dudaklarımız maskeyle kapalı durumda olunca haliyle başrol artık gözlere kalıyor. Eyeliner ve göz farlarıyla marifetinizi göstermeye hazır olun. Dilediğiniz renklerle kombinlerinize uyumlu güzellik görünümleri elde edin.

Hafif yapıda ten ürünleri kullanın.

Yoğun kıvamlı fondötenlerden ziyade renk eşitleyici nemlendiriciler, BB/CC kremler kullanın. Hatta sadece göz altlarınızdaki yorgunluğu gidermek için göz altı kapatıcısı uygulamanız yeter de artar bile! Maskenin vurguladığı elmacık kemiklerinize allık veya bronzer da uygularsanız ten makyajınız bitti demektir.

@priyankachopra

Mat yapıda ürünler tercih edin.

Simli, ıslak ya da parlak yapıda ürünlerdense mat formüle sahip ürünler kullanın. Çünkü maske özellikle bu sıcak havalarda yüzünüzün bazı bölgelerinde terleme yapar. Bu terlemeyle birleşen parlak yapıda ürünlerse cildinizin makyajı kusmasına neden olabilir.

Maske kullanırken dudak makyajında dikkat etmeniz gerekenler:

Gideceğiniz yerde maskenizi çıkarabilecek durumdaysanız dudak makyajı da yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için artık unutmaya başladığımız mat formüllü likit rujları tekrar hatırlama vakti geldi demektir. Dudaklarınızın nemsiz kalmaması için renklendirici içerek dudak balmları da kullanabilirsiniz. Maskenizi çıkardıktan sonra yanınızdaki küçük aynayla dağılmaları kontrol etmeyi unutmayın.

Makyaj sabitleyici ile son dokunuş!

Yüzümüzün yarısı havasız kalınca terleme problemleri kaçınılmaz. Bu noktada yardımımıza makyaj sabitleyici spreyler koşuyor. Makyajınızı etkili bir ürünle sabitleyin.

Kapak fotoğrafı: @danahourani