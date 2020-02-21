MaxMara Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonundan Öne Çıkanlar

MaxMara kadını, markanın Sonbahar/Kış 2020-21 koleksiyonuyla kendini rüya aleminde buluyor, hayal kuruyor…

Shakespeare’den Stevie Nicks’e, TS Eliot’tan Tracy Emin’e, Jeanette Winterson’dan Jean Genet’ye birçok ressam, şair, filozof, bestekar, karikatürist ve romantik aşk şarkılarıyla tanınan yorumcu, denizin büyüsünü içlerinde hissetmiştir. MaxMara da onlarla aynı büyüye kapılıyor.

Okyanus, insanlık durumunu betimlemek için oldukça güçlü bir metafor; tehlike ve umut, sevgi ve özlem, kahramanlık ve kibir…

Michel Foucault’nun da dediği gibi “Teknesiz toplumlarda, rüyalar kurur, gider.”

Peki, bu maceraperest kadının gardırobunda neler bulunuyor? Denizcilik teması birbirinden farklı silüetler barındırırken, MaxMara’nın imza niteliğindeki camel, gri, beyaz ve lacivert tonlarını kombinlemenin de yepyeni yollarını sunuyor. Mantonun her çeşidini bu gardıropta bulmak mümkün! Militer kalın mantolar, pelerinler, kabanlar, püsküllü duffel coat’lar… Lüks dokulu robe-de-chambre’lar zarif görünümlü bir halatla belden bağlanıyor.

Fırfır ve büzgü gibi detaylar, MaxMara’nın klasikleşen devetüyü modelleriyle ince çizgili ceketlerin omuz ve kol kesimlerini süslerken, eteklerin uçlarına da vurgu yapıyor.

Peki, bu maceraperest kadının gardırobunda neler bulunuyor? Denizcilik teması birbirinden farklı silüetler barındırırken, MaxMara’nın imza niteliğindeki camel, gri, beyaz ve lacivert tonlarını kombinlemenin de yepyeni yollarını sunuyor. Mantonun her çeşidini bu gardıropta bulmak mümkün! Militer kalın mantolar, pelerinler, kabanlar, püsküllü duffel coat’lar… Lüks dokulu robe-de-chambre’lar zarif görünümlü bir halatla belden bağlanıyor. Fırfır ve büzgü gibi detaylar, MaxMara’nın klasikleşen devetüyü modelleriyle ince çizgili ceketlerin omuz ve kol kesimlerini süslerken, eteklerin uçlarına da vurgu yapıyor. MaxMara’nın, dış yüzeyi dayanıklı teknik kumaştan, iç dolgusu kaşmir polardan üretilen geniş kesime sahip dolgulu ceketleri ise en zor iklim koşulları için mükemmel bir seçim! Tabii ki, destansı bir deniz macerası oldukça tedarikli olmayı gerektirir. İşte tam da bu yüzden, MaxMara Marine bag, gemi omurgasını andıran yapısına rağmen hacimli ve yumuşak oluşuyla, bu maceraperest kadınının gardırobunun en önemli parçası!