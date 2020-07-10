Maxx Royal Kemer Resort ile Hayalinizdeki Tatile Kavuşun

Su, toprak, hava ve ateşten ilham alınarak tasarlanan Maxx Royal Kemer Resort, güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenlere benzersiz bir tatil vadediyor. Çam ağaçlarının çevrelediği iki koy ve 400 metre uzunluğundaki özel kumsalın ortasına konumlanan tesis, Ultra Her Şey Dahil konseptine de bambaşka bir soluk getiriyor.

Hayalinizdeki tatili her anı unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için kişiye özel konaklama deneyimini kusursuzlaştıran Maxx Royal Resorts, otele adımınızı attığınız ilk andan itibaren başlayıp, tatilinizin son gününe kadar sunduğu hizmetlerle ayrıcalıklı bir dünya yaratıyor.

Maxx Royal, kişisel tatil asistanı (Maxx Assistant) hizmeti ile tatil başlamadan, tatilin her anında ve tatil sonrasında hep yanınızda… Her bir misafir için özel olarak atanan tatil asistanı, misafirin profiline, tatilden beklentisine ve isteğine göre tüm tatili yönlendirebiliyor. Tatiliniz daha başlamadan önce sizinle iletişime geçerek konaklama esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detayları öğrenip, şartları tam da sizin istediğiniz gibi şekillendiriyor.

Sizin için restoran rezervasyonlarından yastık seçimine, spor takviminizi hazırlamaktan özel taleplerinize kadar her detayı gerçekleştiren asistanınız sayesinde, yalnızca size özel unutulmaz bir tatilin kapıları aralanıyor.

Geniş Yaşam Alanlarında Benzersiz Hizmetler

Lüks seyahat tutkunlarının tatillerinde aradığı en önemli ayrıntılardan biri, otel odalarının büyüklüğü… Klasik otel mantığında olduğu gibi yalnızca uyumak için değil, her türlü detayın ve konforun düşünüldüğü geniş bir yaşam alanı olmasını isteyen misafirlerin beklentisinden yola çıkan Maxx Royal Kemer Resort, birbirinden özel konaklama seçenekleriyle hizmet veriyor. 100 metrekarelik geniş alanlara yayılan süitlerde soyunma odasından jakuziye kadar unutulmaz bir tatil yaşamanızı sağlayacak pek çok özellik bulunuyor. Masmavi havuz manzarasının yanı sıra terastan havuza direkt geçiş imkanı sunan ve 310 metrekareye kadar geniş bir alana yayılan Laguna Dublex Süitler ise çocuklu aileler için büyük rahatlık sağlıyor.

Tesisin geniş aileler, arkadaş grupları ve özel organizasyon konaklamaları için tercih edilebilen villa seçenekleri de bulunuyor. Kemer’in muhteşem denizine hakim bir noktada, özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu bir tasarımla buluşacağınız villalar neredeyse bir ev büyüklüğünde olup, ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü olanağa sahip. Evinizin sıcaklığını hissedebilmenizi sağlayan atmosferinin yanı sıra terasta jakuzi, bahçeden plaja direkt geçiş imkanı, özel açık havuz ve plaj alanında özel cabana gibi hayal edebileceğiniz her türlü lüks detay düşünülmüş.

Villa misafirlerine sunulan ayrıcalıklar bunlarla sınırlı değil. 4 gece konaklayacak misafirler için ücretsiz havalimanı transferi, 7 gece ve üzeri rezervasyon yapan misafirleri tüm uçuşlarında Antalya Havalimanı’ndaki CIP Terminali’nde ağırlama, otele giriş esnasında çiçekle karşılanma bu ayrıcalıklardan yalnızca birkaçı… Üstelik 7 gece ve üzeri konaklama yapmak isteyen misafirler tatillerini yaz aylarında yapmak isterse kendilerine otele gidiş ve havalimanına dönüş için bir helikopter temin ediliyor. En ayrıcalıklı tarafı ise size ait bir butler (uşak) olması, ücretsiz oda servisi ve tatiliniz boyunca plajda bulunan cabana’ların kullanım hizmeti… Hayallerinizin ötesinde kusursuz bir tatil sunan Maxx Royal Kemer Resort, lüks hizmetleriyle ezber bozuyor.

Lüks konut anlayışının sınırlarını zorlayan villaların teknolojik donanımları da tamamen misafirlerin rahatına yönelik olarak tasarlanmış. Elektronik anahtar ve perde sisteminin yanı sıra bireysel kontrollü merkezi klima sayesinde konfor alanınızı genişleterek kişiye özel tatil anlayışına sıra dışı bir soluk getiriyor.

Kusursuz Gastronomi Yolculuğu

Tesisin ayrıcalıklı olmasının sebeplerinden bir diğeri de; birçok dünya mutfağının otel çatısı altında hizmet vermesi. “Her Şey Dahil” konseptinde çıtayı yükselten Maxx Royal Kemer Resort’ta damak tadınıza uygun pek çok restoran bulunuyor. Tesisin restoran çeşitliliği, menü zenginliği ve lezzet kalitesi karşısında kendinizi gastronomi tatiline çıkmış gibi hissedeceksiniz.

Dileyen misafirler günün her saati tatiline lezzet katabileceği Azure 24’te kusursuz sunumlarla buluşurken, dileyenler Uzak Doğulu şeflerin Teppanyaki şovları eşliğinde farklı mutfakları keşfe çıkıyor. İtalyan mutfağının enfes lezzetlerinin yanı sıra balığın başrolde olduğu sofralarda lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Türk ve Anadolu mutfağından vazgeçemeyenlerse Azure Türk’ün benzersiz tatlarını deneyebilir.