Değişen hayat koşullarıyla beraber burçlar da bu süreçten farklı şekillerde etkileniyor. Akrep dolunayı, Venüs ve Jüpiter’in geri hareketi ise bazı konularda yenilikleri gündemimize getiriyor.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Mayıs 2020 astroloji yorumunuz.

BOĞA | (20 Nisan – 20 Mayıs)

BOĞA BURCU Mayıs 2020 YORUMU

Akrep burcunda gerçekleşen dolunayla beraber evlilik ve iş ortaklıklarınızda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Empati kurmak her zamankinden daha zor olabilir. Venüs’ün geri hareketi

parasal konularda bereketin düşüşünü getirebilir. Negatif enerjinizi atmak için, bahçe işleri ve ev düzenlemesiyle ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 20 Haziran)

İKİZLER BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Bu ay değişen çalışma koşullarıyla beraber evlerinizi renkli ve konforlu hâle getirebilirsiniz. Evin

içinde bir alanı spor için organize edebilir, günlük egzersizler yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek için kürler uygulayabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için harekete geçebilirsiniz. İlginizi çeken kitaplar okuyabilir, yeni bir dil öğrenmek üzere online eğitim alabilirsiniz.

YENGEÇ | (21 Haziran – 23 Temmuz)

YENGEÇ BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Bu ay, aşk hayatınızda kendi öncelikleriniz önemli hâle gelebilir. İlişkilerde bencilce davranmanız çatışmaya neden olabilir. Çocukları olan ebeveynler için bu süreç çok daha zorlu geçebilir.

Venüs’ün geri hareketi daha hassas olmanızı sağlayabilir. İzolasyon döneminde evinizi dekore edebilirsiniz.

ASLAN | (23 Temmuz – 22 Ağustos)

ASLAN BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Bu ay kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Deşarj olmak ve stres atmak için mevcut yeteneklerinizle

bu süreci daha eğlenceli hâle dönüştürebilirsiniz. Venüs’ün geri hareketi arkadaşlık ilişkilerinde bazı iletişimsel sorunları ve küskünlükleri getirebilir. Karşınızdaki insanları anlamakta zorlanabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

BAŞAK BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Dijital platformlarla ilgili yaratıcı fikirler bulmaya çalışabilirsiniz. Websitesi oluşturmak, internet üzerinden yapılabilecek satışlarla ilgili pazar araştırması yapmak odağınızda olabilir. Öğrenmeyi seven yönünüzü kişisel gelişim kitaplarıyla destekleyebilirsiniz. Venüs’ün geri hareketi ise kariyerinizde hayal

kırıklıkları getirebilir.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)

TERAZİ BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Bu ay finansal konularla ilgileneceksiniz. Maddi anlamda bazı azalmalar olabilir. Jüpiter’in geri hareketi ailevi konuları gündeminize getirecek. Bu süreçte yarım bıraktığınız konuları tamamlamak isteyebilir, sosyal medya üzerinden tanıştığınız kişilerle flört edebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

AKREP BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Dolunayla beraber yaşam amaçlarınızı ve hedeflerinizi gerçekleştirmekteki zorluk daha yorucu olabilir. Genel yaşam motivasyonlarıyla ilgili bir düşüklük ve pesimist bir ruh hâli taşıyabilirsiniz. İçinden

geçtiğimiz bu zorlu süreçte yoga, meditasyon yaparak zihin ve beden bütünlüğünüzü sağlayabilirsiniz.

YAY | (22 Kasım – 21 Aralık)

YAY BURCU MAYIS 2020 YORUMU

7 Mayıs günü Akrep burcunda meydana gelecek dolunayla beraber yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Venüs’ün İkizler burcundaki geri hareketi ilişkiler arenasında kendini gösterecek. Bu dönemde iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ileride yapacağınız seyahatleri planlayabilir, yeni ve keşfedilmemiş tatil rotaları belirleyebilirsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 19 Ocak)

OĞLAK BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Bu süre zarfında önceliğiniz, yardım isteyenlere destek vermek olacak. Venüs’ün geri hareketi, çalışma

koşullarında değişikliklere işaret ediyor. Jüpiter’in geri hareketi, bazen aksamaya neden olabilir. Mesleki becerilerinizi geliştirmek ve değer sağlayacak konulara odaklanmak iyi gelebilir.

KOVA | (22 Ocak – 18 Şubat)

KOVA BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Dolunayla beraber kariyerinizde atıl bir dönemden geçebilirsiniz. Venüs’ün İkizler burcundaki geri hareketi özel hayatınızda bir karmaşa yaşatabilir. Eski sevgililer ve partnerler ortaya çıkabilir. Evde olduğumuz bugünlerde teknolojiye olan ilginizi geliştirebilirsiniz. Yeni araştırmalarla ilgili yayınları

takip edebilirsiniz.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

BALIK BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Bu ay dolunayla beraber zihinsel olarak yorgun hissetmeniz çok normal, endişelenmeyin. Venüs’ün geri

hareketi ise aile ilişkilerinize etki edebilir. Jüpiter’in geri hareketi arkadaşlık ilişkilerinde size değer

duygusunu sorgulatabilir. Evde kaldığınız bu izolasyon döneminde el becerilerine dayalı hobilere yönelerek süreci eğlenceli kılmak sizin elinizde.

KOÇ | (21 Mart – 19 Nisan)

KOÇ BURCU MAYIS 2020 YORUMU

Sosyal izolasyon döneminde kendinizi canlı ve enerjik tutacak boks, kickboks gibi sporlarla ilgilenebilirsiniz. Evde bir alanı bunun için organize etmeniz faydalı olabilir. Finansal konular gündeminize giriyor. Ancak karşınıza çıkan krizleri rahatlıkla fırsata çevirebilirsiniz.