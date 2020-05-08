Mayıs Ayının Enerji Yükselten En Yeni Şarkıları

Evde geçirdiğimiz bu dönemde mod yükselten şarkılar en büyük yardımcımız oluyor.

Mayıs 2020’nin taze taze çıkan parçaları da evde bize parti havası yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor

Listede sadece yeni parçalar değil; ünlü sanatçıların koronavirüs nedeniyle bir araya gelerek söyledikleri düetler de yer alıyor.

Beyonce‘nin katkısıyla yeniden düzenlenen Savage hiti ve Nicki Minaj düetiyle yeniden piyasaya sürülen Say So da listenin hitleri arasında.