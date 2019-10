Meghan Markle Botox Yerine Hangi Yöntemi Tercih Ediyor?

Meghan Markle’ın her daim genç ve dinamik görünen yüzünün sırrını merak etmiyor musunuz?

2014 yılında verdiği bir röportajda “Nichola Joss’un yüz yogası egzersizlerini uyguluyorum. Gerçekten yüzünüzü içten dışa yeniden yapılandırıyor. İşe yaradığına yemin edebilirim. Yaptığımdan beri elmacık kemiklerim daha belirgin.” diyen Markle her fırsatta yüzünün en büyük sırrının bu olduğunu açıklıyor.

Sadece yüz ve boyunda elli yedi farklı kas olduğunu düşünecek olursak; yüz yogasının gerçekten işe yaradığını görmek çok da zor değil.

Yüz Yogası Nedir?

Bu yüz egzersizi çeşidinin 1710’lara dayandığı söyleniyor. Bugün ise Gwyneth Paltrow ve Meghan Markle gibi pek çok fanı var.

Bu egzersiz çeşidi sadece anti-aging etkisi göstermekle kalmıyor daha sağlıklı bir cilt de vaat ediyor. Zira zamana bağlı olarak çöken yanağın altındaki yağ yastıklarının bağlarını güçlendiriyor.

The New York Times’ın Northwestern Üniversitesi’nde yaptığı bir araştırmada, yaşları 40-65 arasında değişen 27 kadın; sekiz hafta boyunca her gün 30 dakika yüz yogası yaparak bu tekniğin etkilerini araştırdı. Dermatologların sonucuna göre; araştırmadaki kadınların yanakları daha canlı ve tüm yüzleri üç yıl daha genç görünüyordu.

Yüz Yogasının Yararları Nelerdir?

Ünlü Face Gym Class’ın kurucusu Melissa Murphy şu şekilde açıklıyor “Başımız pek çok major organı bulundurduğu halde hep ihmal ediliyor. Bölgedeki tansiyon ve gerginliğin farkında olmak ve onun gitmesine izin vermek; kan akışını hızlandıracaktır. Bu da toksinlerin atılması ve gevşemek anlamına geliyor. “