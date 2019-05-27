Meghan Markle Bu Yıl Askeri Geçit Törenine Katılacak Mı?

Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen askeri tören Trooping the Colour bu sene 8 Haziran’da gerçekleşecek.

260 yılı aşkın bir gelenekle gerçekleştirilen Trooping the Colour töreni kraliyet takviminin en önemli etkinliklerinden. İngilizlerin, dolayısıyla Kraliçe Elizabeth’in resmi doğum günü olarak kutlanan bu tarih kraliyet üyelerini hep birlikte gördüğümüz etkinliklerden biri.

Bu yılki törene dair akıllarda merak uyandıran soru belli: Şu sıralar yeni doğan oğulları Archie-Harrison ile ilgilenen ve doğum izninde olan Meghan Markle törene katılacak mı?

Geçen yılki tören zaman olarak Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin balayı dönüşüne denk gelmişti. Ayrıca Sussex Düşesi bu törende bugüne kadarki en ikonik görünümlerinden birine imza atmıştı. Eminiz ki omuz dekolteli Carolina Herrera elbisesini ve Philip Treachy şapkasını hatırlıyorsunuzdur.

Kraliyet hayranları Meghan’ın bu yıl törene katılmayacağını düşünüyor. Ancak katılması yönündeki görüşler de bir o kadar fazla. Zira geçen sene Kate Middleton törene katıldığında en küçük oğulları Prens Louis 6 haftalıktı. Bu referansa dayanarak törenin önemi nedeniyle Meghan Markle’ın katılımı da olumlu görünüyor.