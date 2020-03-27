Meghan Markle Ekranlara Dönüyor

Meghan Markle, bir Disneynature belgeseli olan Elephant’ın anlatıcısı olarak ekranlara dönüyor. Meghan Markle ismini, Prens Harry ile olan ilişkileri ve kraliyete girmesinin ardından yıllar sonra bir yapımda görmüş olmak fazlasıyla heyecan verici.

Bu yılın ocak ayında, Meghan Markle ve eşi Prens Harry kraliyet görevlerinden çekileceklerini ilan etmişlerdi. Hemen ardından da Markle’ın Disney ile belirtilmemiş bir projede çalışacağı haberleri duyulmuştu.

Markle’ın afişte ve fragmanda Sussex Düşesi unvanıyla belirtilmesi ise dikkat çekici. Bir belgesel ile ekranlara dönüş yapan Markle’ın oyunculuğa da geri dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Elephant ile aynı gün yayınlanacak bir diğer Disneynature belgeseli ise anlatıcılığını Natalie Portman’ın üstlendiği “Dolphin Reef”.

Elephant 3 Nisan’da Disney Plus’ta yayınlanacak.

Disneynature ve Disney Koruma Fonu bu yapımla Botsvana’da yaşayan filler için çalışan bir kuruluş olan Elephants Without Borders’a bağışta bulunuyor.