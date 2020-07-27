Meghan Markle Gizli Fotoğraf Çekimlerine Yasal İşlem Başlattı

Prens Harry ve Meghan Markle, çocukları Archie ile birlikte karantina sürecinde yaşadıkları bir özel hayat ihlali durumuyla ilgili yasal işlem başlattıklarını açıkladılar.

Çift, kimliği bilinmeyen birinin Los Angeles’ta kiraladıkları mülkte karantina sürecini geçirirken 14 aylık oğullarının fotoğraflarını çekmek için drone kullanmaya çalıştığını belirtti. Bu nedenle Harry ve Meghan, mahremiyet ihlali için dava açıyor.

Çiftin avukatı Michael Kump ise duruma dair bu açıklamayı yaptı: “Kaliforniya’da yaşayan her bireyin ve aile üyesinin, evlerindeki gizlilik hakkı yasalarla garanti altındadır. Hiçbir drone, helikopter veya telefon çekimi bu gizliliği değiştiremez. Sussex Dükü ve Düşesi, küçük oğullarının evlerindeki gizlilik hakkını korumak ve bu yasadışı eylemlerden kar elde etmek isteyenleri ortaya çıkarıp durdurmak için bu davayı açıyorlar.“