Meghan Markle Irkçılık Hakkında Konuştu

Meghan Markle da Gorge Floyd’un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.

PaMezun olduğu lisenin pandemi nedeniyle online gerçekleşen mezuniyet törenine bağlanan Markle; konuşmasında gençlere ırkçılık karşıtı öğütler verdi.

“Söylenebilecek tek yanlış şey hiçbir şey söylememektir” diyen Markle sözlerine şöyle devam etti…

“Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Irkçılığın hâlâ var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm. Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Irkçılığın hâlâ var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm.”

“Ve şunun farkına vardım ki, söylenecek tek yanlış şey, hiçbir şey söylememek. Çünkü George Floyd’un hayatı önemliydi, Breonna Taylor’ın hayatı önemliydi, Philando Castile’in hayatı önemliydi, Tamir Rice’ın hayatı önemliydi…“

“Siyahilerın hayatı önemlidir. Dünyada yapacağınız şeyler için şimdiden çok heyecanlıyım.

Sesinizi hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde kullanacaksınız, çünkü çoğunuz 18 yaşındasınız ya da yakında 18 yaşına gireceksiniz ve oy kullanacaksınız, dünyayı aynı mercekle görmeyenler için empati kuracaksınız.”

Markle sözlerini “Donanımlısın, hazırsın ve sana ihtiyacımız var.” şeklinde noktaladı.