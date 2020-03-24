Meghan Markle Kraliyet Unvanıyla Vedalaşıyor

Meghan Markle’ın kraliyet unvanıyla vedalaşması aynı zamanda bir çağın sonuna da işaret ediyor.

Sussex Dükü Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry için geçiş tarihi olan 1 Nisan yaklaşıyor. Çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak rollerinden resmen ayrılmaya hazırlanıyor. Hafta sonu boyunca, Meghan’ın kraliyet unvanı, birçok kraliyet web sitesinden kaldırıldı ve Kraliyet Ekselansları denilmesi de bırakıldı.

Yapılan çeşitli görüşmeler sonrasında kraliyetten ayrılacaklarını ocak ayında duyuran çift, yeni yaşamları için geri sayımda. Markle ve Prens Harry’nin kraliyet unvanlarından vazgeçecekleri şartı da bu ayrılışın içine dahil olanlardan.

Harry ve Meghan hala Sussex Dükü ve Düşesi olarak adlandırılmaya devam edecekler (ve Harry hala bir prens olacak) ama “Royal” unvanına sahip olmayacaklar, artık kamu fonları almayacak ve kraliçeyi de temsil etmeyecekler. Ama Meghan Markle ve Prens Harry, kraliçeyi desteklemeye söz verdiler.