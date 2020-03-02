Meghan Markle MET Gala’ya Mı Katılacak?

The Sun’ın haberine göre, Meghan Markle’ı kraliyetten uzaklaşma kararlarının ardından göreceğimiz en önemli etkinlik Mayıs ayında gerçekleşecek Met Gala olacak. Habere göre Meghan Markle gecenin davetli listesinde en üst sıralarda.

Gecede Prens Harry’nin Meghan Markle’a eşlik etmeyeceği söylentiler arasında.

Habere göre Meghan Markle bu yılki temaya da bağlı olarak “göz alıcı androjen” bir görünüm ile karşımıza çıkacak.

Tüm bu kraliyetten uzaklaşma sürecinin ardından çifte Oscar ödül törenini sunmaları teklif edilmişti. Ancak çift, olayların taze olduğu ve çok konuşuldukları o süreçte bu teklifi değerlendiremeyeceklerini belirterek kibarca reddetmişlerdi. Yine de net bir şekilde “hayır” dememeleri açık kapı olarak yorumlandı.

Ocak ayındaki kraliyetten ayrılma açıklamasının üzerinden epey zaman geçmiş olacağı için mayıs ayındaki Met Gala’ya katılma ihtimalleri oldukça yüksek. Hep beraber izleyip göreceğiz.

2020 Met Gala’nın teması hakkında bilmeniz gerekenler

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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