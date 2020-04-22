Meghan Markle Seslendirdiği Disney Filmi Hakkında Konuştu

Disney Plus’ın “Elephtant” adındaki belgeselini seslendiren Meghan Markle; projeye dair konuştu. “Good Morning America” programına konuşan Meghan Markle; projenin geçtiğimiz yaz tamamlandığını ifade etti.

“Fillerin hikayesini hayata geçiren bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum” diyen Markle ekledi; “Fillerle doğal ortamlarında pratik deneyim edebildiğim için çok şanslıyım. Onlarla ve vahşi yaşaımın diğer kısmıyla bağlantı kurmak için zaman harcadığınızda; onlarında korunması ve güvenliğinde oynamanız gereken bir rol olduğunu gerçekten anlıyorsunuz.”

“Elephant”; Prens Harry ile birlikte Kraliyet unvanlarını bıraktıklarından bu yana Markle’ın ilk projesi.

“Bu yaratıklar çok görkemli ve aynı zamanda çok hassas ve çok bağlı. Bu filmde ne kadar dikkat çekici olduklarını görüyoruz.” diye devam eden Markle “Bence bizden farklı değiller, benziyorlar.” şeklinde ekledi.