Meghan Markle ve Archie’den Masal Saati!

Geçtiğimiz gün 1. yaşını kutlayan Archie ile masal saatine ne dersiniz?

Meghan Markle’ın Archie Mountbatten-Windsor’a masal okuduğu video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenlerden biri oldu.

Archie’ye “Duck! Rabbit!” masalını okuyan Meghan Markle’ın bu videosu; Save The Children organizasyonunun #SaveWithStories kampanyası kapsamında yayınlandı. Kampanya, aynı zamanda Meghan Markle ile arkadaş olan Hollywood yıldızı Jennifer Garner tarafından başlatılmıştı.

Videoda aynı zamanda Archie’nin babası Prens Harry’ye ne kadar benzediğini de görmek mümkün!

Archie’nin doğum günü, aynı zamanda kraliyet Instagram hesabı üzerinden de kutlandı.