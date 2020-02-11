Meghan Markle ve Prens Harry Jennifer Lopez İle Yemekte

Hayallerdeki double date gerçekleşti! Prens Harry ve Meghan Markle, Jennifer Lopez- Alex Rodriguez çiftiyle bir yemekte bir araya geldi.

Prens Harry ve Meghan Markle’a kraliyetten uzaklaşmalarının ardından Oscar ödül törenini sunmaları için teklif gitmişti. Çift bu popüler gecenin bir parçası olmaya, yeni alınmış “izole yaşam kurma” kararının üstüne gözlerin üzerlerinde olmasına henüz hazır olmadıkları için teklifi reddetmişti. Ancak bu karar, bir başka etkinlikte JLo ve Alex Rodriguez çiftiyle birlikte yemek yemelerini engellemedi.

Bir şirketin gerçekleştirdiği etkinlikte özel davetliler arasında Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez vardı. Kaynaklara göre Meghan Markle ve Prens Harry, zirvenin gerçekleştiği otelde yemek zamanında onların masasına oturmayı tercih etti.

JENNİFER LOPEZ MEGHAN MARKLE’I miami’ye davet etti

Kaynak kişi, bu buluşmayı şu şekilde aktardı: “Harry ve Meghan, Jennifer- Alex çiftiyle gerçekten iyi vakit geçirdi. Yemekleri esnasında bol bol sohbet ettiler. Jennifer Lopez, çifti ve bebekleri Archie’yi kendileri ve çocuklarıyla vakit geçirmek için Alex Rodriguez’in Miami’deki evine davet etti.“

Vancouver’da yeni kurdukları düzende hayatlarını sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, oğulları Archie ve ailelerine katılan iki köpekleriyle fazlasıyla mutlular. Kaynakların belirttiğine göre, hep birlikte yürüyüşlere çıkıyorlar. Sessiz ve kendi halindeki yaşantılarında yoga yapıyorlar. Meghan Markle ailesi için yemekler hazırlıyor. Tüm bu kendi halinde olma durumu çiftin arkadaşlarına vakit ayırmalarına ve yeni çevreler edinmelerine de imkan tanıyor. JLo’nun bu davetiyle belki de yepyeni bir dostluğun temelleri atılır, ne dersiniz?

Tüm bunların yanında Meghan ve Harry’nin son bir kraliyet görevi var. Son kez kraliyet mensubu olarak Mart ayında İngiltere’ye gidecekler ve ardından Kanada’daki yaşamlarına geri dönecekler.