Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet Ailesi Üyeliğinden Çekildi

8 Ocak Çarşamba günü Sussex Instagram hesabından yapılan açıklama Buckingham Sarayı’nda işlerin biraz karıştığının sinyalini verdi. Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet görevlerinden bir adım geri çekildiklerini duyurdular.

Peki, bu “bir adım geri çekilme” ne anlama geliyor? Şöyle ki unvanları halen Sussex Dükü ve Düşesi olarak kalacak. Ancak maddi olarak kendi bireysel özgürlüklerini tercih etmiş olacaklar. Kendi kurdukları yardım kuruluşuna vakit ayırmak isteyen çift, bu noktada atacakları adımlarda gerek maddi gerekse siyasi olarak daha özgür davranabilmek için bu kararı almış gibi görünüyor.

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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” – The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

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Çift aldıkları bu yeni kararla birlikte zamanlarının çoğunu Kanada’da geçirecek. Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle’ın annesiyle birlikte Kanada’da uzun bir Noel tatili geçiren çiftin bu süreçteki kraliyetten uzak ve rahat yaşamları da bu kararlarını tetiklemiş olsa gerek.

Markle ve Prens Harry’nin bu duyuruyu açıklarken ve bu kararı alırken hiçbir kraliyet üyesine danışmadıkları söylentiler arasında.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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