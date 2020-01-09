Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet Ailesi Üyeliğinden Çekildi

8 Ocak Çarşamba günü Sussex Instagram hesabından yapılan açıklama Buckingham Sarayı’nda işlerin biraz karıştığının sinyalini verdi. Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet görevlerinden bir adım geri çekildiklerini duyurdular.

Peki, bu “bir adım geri çekilme” ne anlama geliyor? Şöyle ki unvanları halen Sussex Dükü ve Düşesi olarak kalacak. Ancak maddi olarak kendi bireysel özgürlüklerini tercih etmiş olacaklar. Kendi kurdukları yardım kuruluşuna vakit ayırmak isteyen çift, bu noktada atacakları adımlarda gerek maddi gerekse siyasi olarak daha özgür davranabilmek için bu kararı almış gibi görünüyor.

Çift aldıkları bu yeni kararla birlikte zamanlarının çoğunu Kanada’da geçirecek. Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle’ın annesiyle birlikte Kanada’da uzun bir Noel tatili geçiren çiftin bu süreçteki kraliyetten uzak ve rahat yaşamları da bu kararlarını tetiklemiş olsa gerek.

Markle ve Prens Harry’nin bu duyuruyu açıklarken ve bu kararı alırken hiçbir kraliyet üyesine danışmadıkları söylentiler arasında.