Meghan Markle ve Prens Harry Malibu’ya Mı Taşınıyor?

Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kaliforniya’da ev aradıkları geçtiğimiz aylarda konuşulanlar arasındaydı. Söylentilere göre çift arayışını daralttı ve Malibu’da ev bakıyorlar.

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle’a kraliyet görgü dersleri veren Edmund Fry’a göre Düşes biraz ev özlemi çekiyor. The Daily Express’e açıklama yapan Fry durumu şu şekilde aktarıyor: “Meghan ve Harry burada bir yer arıyorlar. Duyduğuma göre Malibu’yla ilgileniyorlar. Meghan evini özlüyor. Meghan Los Angeles’lı. Burada Hollywood’a ve arkadaşlarına bağlı bir şekilde doğup büyüdü.”

Fry ayrıca hemen her hareketi kraliyet eleştirmenleri tarafından gözlemlenen Meghan Markle’ın Kaliforniya’da İngiliz medyasından uzakta rahatça dinlenebileceğini düşünüyor.