Meghan Markle ve Prens Harry Yardım İçin Birlikte Yemek Yaptı

Meghan Markle ve Prens Harry; maske ve eldiven gibi önlemleri atlamadan, bir yardım kampanyası için birlikte mutfağa girdi.

Sussex Dük ve Düşesi; Los Angeles’taki daha önce hapsedilmiş ya da çetede yer almış insanların hayatını iyileştirmek için çalışan sosyal adalet örgütü Homeboy Industries’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında çift, örgütün COVID-19 salgını döneminde yaşlı ve gençlere güvenli gıda sağlamak üzere başlattığı #FeedHOPE programı için birlikte yemek hazırladılar.

Grubun kurucusu Peder Greg Boyle; “Sussex Dükü ve Düşesi burada sadece ‘Meghan ve Harry’ idi. Kollarını sıvayıp, fırında özenle çalıştılar. Bu halleri hepimiz için sıcak ve yüreklendirici bir tavırdı.” dedi.

Sussex Dükü ve Düşesi, yaptıkları ziyaretle bir işe sahip olmanın getirdiği saygınlık ve gücü gördüler” diyen Homeboy Industries’in CEO’su Thomas Vozzo ekledi “Homeboy’da, sosyal girişim işlerimiz sayesinde insanlar iyileşmeye devam edebilir,çalışabilir, öğrenme becerileri ve yaşamlarını değiştirebilirler. Bunun sonucunda da ailelerini ve toplumları değiştirirler.”

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Thank you to Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, for visiting and standing in kinship with our Café and Bakery teams yesterday! Our staff was thrilled to work alongside them as they helped prepare food and learned more about our newly launched #FeedHOPE program, which employs our program participants to provide meals to food-insecure seniors and youth across Los Angeles in the wake of the #COVID19 pandemic. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For 32 years, Homeboy Industries has stood as a beacon of hope in Los Angeles to brave men and women seeking to transform their lives after gang-involvement and incarceration. Each year, we provide support to nearly 9,000 individuals through job training and free services such as tattoo removal, mental health services, GED classes, legal services, and more. Above all, we provide space for our clients to heal from intergenerational cycles of violence in a community of radical compassion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you’d like to help provide second chances to brave men and women and their families, visit our website and stand with us at the link in our bio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 Credit: The Duke and Duchess of Sussex.

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Kuruluşun diğer çalışanları ise Meghan ve Harry’nin ne kadar alçakgönüllü olduklarının altını çizdi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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