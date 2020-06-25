Meghan Markle ve Prens Harry Yardım İçin Birlikte Yemek Yaptı

Meghan Markle ve Prens Harry; maske ve eldiven gibi önlemleri atlamadan, bir yardım kampanyası için birlikte mutfağa girdi.

Sussex Dük ve Düşesi; Los Angeles’taki daha önce hapsedilmiş ya da çetede yer almış insanların hayatını iyileştirmek için çalışan sosyal adalet örgütü Homeboy Industries’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında çift, örgütün COVID-19 salgını döneminde yaşlı ve gençlere güvenli gıda sağlamak üzere başlattığı #FeedHOPE programı için birlikte yemek hazırladılar.

Grubun kurucusu Peder Greg Boyle; “Sussex Dükü ve Düşesi burada sadece ‘Meghan ve Harry’ idi. Kollarını sıvayıp, fırında özenle çalıştılar. Bu halleri hepimiz için sıcak ve yüreklendirici bir tavırdı.” dedi.

THANK YOU to Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, for their visit yesterday! Our Bakery & Café teams were thrilled to have them work alongside us to #FeedHOPE to Los Angeles | 📷Credit: The Duke and Duchess of Sussex



Help provide hope today: https://t.co/IlNLw33nL9 pic.twitter.com/HDFusnhmkk — Homeboy Industries (@HomeboyInd) June 24, 2020

“Sussex Dükü ve Düşesi, yaptıkları ziyaretle bir işe sahip olmanın getirdiği saygınlık ve gücü gördüler” diyen Homeboy Industries’in CEO’su Thomas Vozzo ekledi “Homeboy’da, sosyal girişim işlerimiz sayesinde insanlar iyileşmeye devam edebilir,çalışabilir, öğrenme becerileri ve yaşamlarını değiştirebilirler. Bunun sonucunda da ailelerini ve toplumları değiştirirler.”

Kuruluşun diğer çalışanları ise Meghan ve Harry’nin ne kadar alçakgönüllü olduklarının altını çizdi.