Meghan Markle ve Prens Harry’nin Oğulları Archie Hangi Okula Gidecek?

Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğulları Archie henüz sadece birkaç haftalık. Ancak anne tarafından Amerikan, baba tarafından İngiliz olduğu için çift vatandaşlık durumu olduğu aşikar. Bunun sonucunda da kraliyet hayranlarının şu sıralar aklını kurcalayan bir soru var: Archie bebek Amerikan okulunda mı okuyacak?

Bu aslında gayet mümkün bir durum çünkü ailesi Archie‘yi bir kraliyet üyesi gibi değil, olabildiğince sıradan bir vatandaş gibi büyütmeye kararlı. Bu durumda da okul seçenekleri arasında sadece İngiliz okullarını göstermek haksızlık olabilir.

Archie’nin doğum belgesi

Kraliyet muhabirleri Sussex Düşesi ve Dükü’nün, planlarını kendilerine göre yaptıklarını ve kalıplardan sıyrıldıklarını belirterek Archie’nin eğitimi konusundaki tercihlerde de şaşırabileceğimizi düşünüyorlar. Yazar Katie Nicholl’ün duruma ilişkin tahminleri ise şu şekilde: “Prens Harry, hiç sevmediği Eton Koleji’nde okudu, bu yüzden Archie’nin orada eğitim almasını istemeyebilir. Muhtemelen bir Amerikan okulu seçeceklerdir. Archie, Amerikan Bağımsızlık Günü’nü de, Şükran Günü’ndeki İngiliz kutlamalarını da kutlayarak büyüyeceği için uluslararası bir okul düşünebilirler.”

Kraliyet çocuklarının okullarına bakacak olursak; 5 yaşındaki Prens George iki buçuk yaşında Westacre Montessori Okulu‘na başladı. 4 yaşındaki Prenses Charlotte, yine aynı yaşta Willcocks Nursery’de eğitime başladı ve söylentilere göre şuan 1 yaşında olan Prens Louis de zamanı geldiğinde ablası Charlotte’ın okuluna başlayacak. Prens William ve Prens Harry ise geleneklerden ayrılarak Buckingham Sarayı’nda evde eğitim görmeyen ilk nesildi.