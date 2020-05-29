Meghan Markle Yeni Hayatlarında Prens Harry İçin Endişeli

Kraliyet unvanlarından vazgeçen Meghan Markle ve Prens Harry hakkındaki dedikodular durmak bilmiyor.

Şimdilerde de Prens Harry’nin komşuları Adele ile çok fazla zaman geçirdiği ve bunun Meghan Markle’ı endişelendirdiği öne sürülüyor.

Çifte yakın bir kaynak; “Meghan, Harry’yi bitkisel içecekler içen bir vegana dönüştürmek için çok uğraştı. Ancak Adele’in partileri sevmesi Meghan’ın planını bozabilir” şeklinde iddialarda bulundu.

çift kraliyetle tüm bağlarını geçtiğimiz aylarda kopardı

Adele’in Prens Harry’ye ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde bir davette bulunması da iddialar arasında.

Los Angeles’a yerleşen çifte tüyolar da verdiği bilinen Adele’in yıllar önce verdiği bir röportajda “Kızıl saçlıları sevmem ama Prens Harry bir istisna olabilir” şeklinde bir açıklaması olması ise soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan parti hayatını sevdiği bilinen Prens Harry’nin bu yaşama tekrar geri dönmesinin Meghan Markle’ın en büyük endişesi olduğunun da altı çiziliyor.