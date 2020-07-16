Meghan Markle’dan Genç Kadınlara Cesaret Verecek Konuşma

Meghan Markle; ilham verici konuşmalara imza atmaya devam ediyor!

Markle bu kez tüm genç kadınları dünyadaki eşitsizliklerle mücadele etmeye davet eden Girl Up Liderlik Zirvesi’nde etkileyici ve motivasyon verici bir konuşmaya imza attı.

Michelle Obama, Hillary Clinton, Priyanka Chopra gibi ünlü isimlerin de konuşma yaptığı zirveden; Markle’ın konuşmasından dikkat çeken satırlar şu şekildeydi:

“Gerçek eşitliğe inanmak yeterli değil, -bunun için inançtan daha fazlası gerekir- her gün bunun için çalışmak zorundayız; zor olsa bile ve başkalarını huzursuz etse bile… Kendimiz için konuşmalıyız ve duyulmak için mücadele eden başkaları için de konuşmalıyız…”

“İçgüdüleriniz size neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyecektir; neyin adil olduğunu ve neyin olmadığını… İşin en zor kısmı ise adaleti kovalamak.”

“Ben sizin için tezahürat edeceğim, kocam da öyle ve dolayısıyla Archie de öyle. Siz ise yürümeye, savunmaya ve ileriye doğru yol almaya devam etmelisiniz!”

“Sizin nesliniz genellikle dijitalin yerlileri olarak anılıyor. Bu yüzden çevrimiçi dünyanın zarar vermek kadar destek verme gücüne de sahip olduğunu anlamalısınız.”

“Birbirimizi parçalamamız gerekmiyor. Birbirimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden sesinizi birbirinizi oluşturmak, birbirinizi desteklemek için hem online hem offline olarak kullanın. Sesleriniz gerçeğin sesleridir. Ve umudun. Sesleriniz çok daha yüksek olabilir ve olmalı da.”

“Bakın, bazen ne yapacağınız belli olmayabilir. Çoğu zaman, bizi felç eden ve cesur ve cesur olmamızı engelleyen şey korkudur. Ama bu cevapların bazılarının içinizde olduğu gerçeğini küçümsemeyin. Korkuyu bastırma yeteneğinizi küçümsemeyin.”

“Her zaman olumsuz sesler olacak ve bazen bu sesler çok yüksek gürültüde gelebilir.Gürültüyü bastırmak için kendi seslerinizi kullanabilirsiniz. Çünkü bu, sadece gürültüdür.”