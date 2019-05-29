Meghan Markle’ın Bakım Uzmanından Sivilcelerle Baş Etme Yöntemleri

Uzun zamandır beklediğiniz o randevu nihayet geldi çattı. Kıyafetleriniz, saç modeliniz, makyajınız… Her şeyi zihninizde tasarladınız. Ancak bazı sabahlarda uyandığınızda tüm bu heyecanı bozacak bir şeyle karşılaşmanız olası: Belirmeye başlayan bir sivilce.

Bu beklenmedik durumdan kurtulmak için yapmanız gerekenleri araştırdık. Aradığımız cevabı ise Meghan Markle’ın evlilik seremonisi öncesinde cilt bakımını yapan uzman Sarah Chapman’da bulduk.

İşte henüz belirmeyip sadece bir kızarıklıktan ibaret olan sivilceler ile baş etmenin yolları:

Ilık kompres yapın.

Bu ilk adım, sivilcenin çabuk gelişmemesi adına antibakteriyel etki sağlamak için öneriliyor. Bunun için de sıcak-ılık suya cadı fındığı yağı veya çay ağacı yağı damlatarak temiz bir pamuğu batırın. Daha sonra yüzünüzde başka yere değmeyecek şekilde yalnızca kızarıklığın üzerine pamuğu bastırın.

Dikkatlice sıkın.

Aslında Sarah Chapman, evde kendi başınıza sivilcelerinizi sıkmanızı önermiyor. Ancak bir uzmana görünmek için vaktiniz olmadığını varsaydığımızda bu uygulamayı yaparken doğru bir şekilde ve temiz ellerle yaptığınızdan emin olmalısınız.

Sıkma işleminden önce yüzünüzü yıkayın veya ılık bir duş alın. Böylece gözenekleriniz daha yumuşak ve temizlik için daha elverişli halde olacak.

Sivilcenin sıkılmaya hazır olduğunu anlamak için etrafından biraz sıkın. Bir şişlik hissediyorsanız sivilce temizlenmeye hazır demektir. Temiz ellerle dikkatlice sıktıktan sonra alanı sterilize edin ve daha sonra hiç dokunmayın. Sivilceyi sıktıktan sonra bir daha temas etmemeniz fazlasıyla önemli.

Koruyun ve kapatın.

Bu aşamada öneri ise Meghan Markle’ın düğün makyajını yapan Daniel Martin’den geliyor: “Bir sivilceyi kapamak için az miktarda kortizon jel içeren ürün alıp ince bir tabaka halince üzerine uygularım. Bu o bölgenin korunmasına yardımcı olur. Böylece sonrasında primer, kapatıcı ve fondöten uygulanabilir. Sivilcenin makyaj ürünleriyle direkt olarak kapanmaması çok önemli.”