Meghan Markle’ın Cape Town Stil Günlüğü

Meghan Markle bebekleri Archie’yi dünyaya getirdikten sonra doğum izninin bitmesiyle ilk resmi görevini Afrika turu ile başlattı.

Şu sıralar Güney Afrika turunda olan Markle’ın resmi ziyaretleri esnasında tercih ettiği stil görünümlerini incelemeye ne dersiniz?

Meghan Markle , Cape Town’daki bir tarih müzesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, geçtiğimiz yıl Tonga ziyaretinde de giydiği Veronica Beard tasarımı mavi bir gömlek elbise tercih etti. Elbisesini favori ayakkabıları olan Castañer espadriller ile tamamladı. İri dalgalar halinde bıraktığı saçları ise oldukça hoş görünüyor.

Nyanga kasabasını ziyaretinde ise Meghan Markle, siyah ve beyaz etnik şal desenlerinden oluşan sürdürülebilir marka Mayamiko‘dan bir elbise giydi. Rahat Castañer ayakkabıları ise yine ilk tercihi oldu.

Bu sefer Meghan’ı yeşilin ona çok yakıştırdığımız bir tonu ile görüyoruz. Capte Town’da bir cami ziyareti sırasında Düşes, Staud marka beli kemer detaylı, haki renk bir maksi elbise giydi.

Meghan Markle katıldığı bir resepsiyonda Martin Grant çizgili elbise giydi. Düşes görünümünü, Manolo Blahnik süet stilettolarla tamamladı.

Desmond & Leah Tutu Vakfı’nı ziyareti sırasında Meghan Markle’ı, Club Monaco marka fırça desenli midi bir elbiseyle görüyoruz.

Meghan mothers2mothers vakfına gerçekleştirdiği ziyaretinde tercihini bir tulumdan yana kullandı. Siyah tulumunun markası Everlane. Siyah süet Manolo Blahnik ayakkabılarının yanı sıra aksesuar olarak kullandığı altın daireler şeklindeki Gas Bijoux küpeleri de dikkat çekti.