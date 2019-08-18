Meghan Markle’ın Cilt Uzmanından Ev Yapımı Maske Önerileri

Priyanka Chopra , Meghan Markle ve Gwyneth Paltrow gibi isimlerin cilt uzmanlığını yapan Nichola Jossışıltılı bir cilt için pahalı ürünlerin şart olmadığını, bunu evde de sağlayabileceğinizi söylüyor. Joss’un müşterileri için de uyguladığını belirttiği bazı ürünler var. Siz de Düşes Meghan Markle gibi sağlıkla parlayan bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu ürünler tam size göre!

Dinlendirici, yatıştırıcı ve peeling etkili bir maske istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

#1 Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağının ne kadar sağlıklı olduğunu artık herkes biliyor. Yemeklerde kullanıldığında yağ yakımı sağlayan, saçlarda ve ciltte ise nem bombası etkisi gösteren hindistan cevizi yağı cilt uzmanı Joss’a göre maskeler için kusursuz bir temel oluşturuyor. Hem nem sağlıyor, hem de diğer malzemelerle karıştığında macunumsu bir kıvam elde edilebiliyor. Üstelik kokusu muhteşem! Daha ne isteyebiliriz ki.

#2 Zerdeçal

Zerdeçal, cildi sakinleştiriyor, iltihaplara ve tıkanık gözeneklere de çok iyi geliyor. Joss, zerdeçalı hindistan cevizi yağı ile karıştırarak cildi canlandırmanın ve nemlendirmenin işe yarayan basit bir yöntem olduğunu belirtiyor.

3# Yulaf

Lif bakımından zengin olan yulafı sadece kahvaltılık olarak düşünmeyin. Yulaf ile peeling yapmayı deneyin. Joss “Yulaf hindistan cevizi yağı veya bal gibi sıvı bir bazla karıştırıldığında ciltte harikalar yaratır” diyor.

#4 Bal

Balı yulaf ile karıştırıp peeling yapabilirsiniz. Ayrıca bir dolu kaşık balı yoğurtla karıştırarak kuru ve tahriş olmuş cildinizi yatıştırabilmeniz mümkün.

#5 Yumurta Akı

Kore güzellik trendlerine hakimseniz bu size şaşırtıcı gelmeyecektir. Yumurta beyazı gözenekleri sıkılaştırır, siyah noktaları temizler ve cilde aydınlık verir. Kokusuna katlanamayacağınızı düşünüyorsanız hindistan cevizi yağının hoş kokusuyla karıştırarak kullanabilirsiniz.