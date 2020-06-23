Meghan Markle’ın Politika Kariyeri Planları

ABD’de tüm dünyayı haklı bir şekilde ayaklandıran polis şiddetleri ve ırkçı tutumun son haftalarda oldukça can sıkıcı boyutlara ulaşması, Meghan Markle’ın da gözünden kaçmıyor. Ancak birden fazla kaynağın belirttiğine göre Meghan Markle bu durumu değiştirmek için daha büyük adımlar atmayı planlıyor. Politikada kariyer yapmak gibi! Üstelik bu kariyer ABD başkanlığı olabilir.

The Daily Mail’in haberine göre Meghan Markle, Oprah Winfrey başta olmak üzere öne çıkan lider isimlerle çözümün bir parçası olmak üzerine sıklıkla görüşüyor. Anlaşılan Meghan Markle, şöhretini ve sesini bir şeyleri değiştirmek için kullanmak istiyor ve bu aşamada da aklı siyasette.

Kraliyet araştırmacısı Colin Campbell, “Sussex Düşesi’nin siyasi hırsları olduğunu biliyorum ve bir gün cumhurbaşkanı olmak için uzaklaşmak isteyeceğini hep düşünüyordum. Bu yaptıkları, yani Prens Harry ile kraliyetten ayrılmak ve Kaliforniya’ya geri dönmek tüm bu planların bir parçası.” diyor.

Daha gizli bir hayat ve bağımsız yardım kampanyalarını daha rahat yürütmek için kraliyet imkanlarından vazgeçen Meghan Markle’ı ABD başkanı olarak hayal etmek aslında hiç de güç değil, ne dersiniz?