Meghan Markle’ın Son Kraliyet Görevi Kombini

Ocak ayında kraliyet görevlerinden ayrılmak istediklerini dile getiren ve kendilerine Kanada’da yeni bir yaşam kurmaya başlayan Prens Harry ile Meghan Markle’ın katıldıkları son resmi etkinlik İngiliz Milletler Topluluğu buluşması oldu.

Tüm kraliyet ailesinin bir arada olduğu günde Meghan ve Harry oldukça şık görünüyorlardı. Megha Markle boyundan adeta bir pelerin etkisi taşıyan zümrüt rengi Emilia Wickstead tasarımı elbisesiyle görenleri adeta büyüledi Prens Harry’nin ceketinin astar rengi ile eşinin kıyafetine uyum sağlaması ise gözlerden kaçmadı.

Markle elbisesine uyumlu şapkasını William Chambers tasarımlarından kullandı.

Meghan Markle koyu yeşil renk çantasında ise seçimini Gabriela Hearst‘in “Demi” modelinden yana kullandı. Nude renk Aquazzura stilettoları Meghan Markle’ın favorileri arasında olduğunu ise biliyoruz.

Artık kendi izole yaşantılarına geçecek çiftin bundan böyle kameralara stil görünümleriyle nasıl yansıyacakları ise merak konusu!