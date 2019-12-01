Meghan Markle’ın Okuma Listesindeki 6 Kitapla Rahatlayın

Yaz ayları çoğumuz için kitap okumaya ayrılacak daha fazla zaman demektir. Metroda giderken, sahilde uzanırken hatta uzak bir adaya tatile gittiğinizde… Güzel bir kitap size arkadaşlık etmeye hazır. Okumak istediğiniz kitaplar listesine yaz ayları özelinde yeni kitaplar eklemek istiyorsanız bu önerileri seveceğinizi düşünüyoruz. İşte Sussex Düşesi Meghan Markle’dan, sizi hayal kırıklığına uğratmayacak öneri kitaplar…

#1 Kadınlar Ormanı/Prayers for the Stolen- Jennifer Clement

meghan markle’dan kitap okuma önerileri

Prens Harry’le evlenmesinden çok önce insan hakları savunucusu olan Meghan Markle’ın kitap seçimlerinin çoğu da hayat görüşünü yansıtıyor. Kadınlar Ormanı kitabı, Melisa Kesmez’in muhteşem çevirisiyle yayınlananan bir Jennifer Clement romanı. Bu kitapta da umutsuzluğun baş saldığı bir ülkede, Meksika’nın kırsal bölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınların ve çocuklarının hayatını anlatıyor. Kız çocuklarının kaçırılmamaları için çirkinleştirildikleri, yoksulluğu, eşitsizliği ve kız çocuğu olmanın zorluklarını bizlere gösteren çok etkileyici bir kitap. Sizler de hayatın gerçekliklerini görmek ve toplumsal olayları daha derinden incelemek isterseniz bu kitabı tavsiye edebiliriz.

#2 Doktor Uyku/ Doctor Sleep- Stephen King

meghan markle’ın kütüphanesinden öneriler

Doktor Uyku kitabı, Türkçeye “Medyum” olarak çevirilen The Shining kitabının devamı niteliğinde ikinci kitabıdır. Kitapta Medyum’un unutulmaz karakterlerinden Danny (Dan) Torrance, “Doktor Uyku” olarak karşınızda. New Hampshire kasabasına yerleşen kahramanımız, bir bakımevinde işe girip, kalan “ışıltısını” ölmekte olan insanları rahat ettirmekte kullanmaya başlar ve oradaki insanlar Dan’e “Doktor Uyku” adını verirler. Başarıları herkes tarafından kabul edilen Stephen King’in mutlaka okunması gereken, sizi başka diyarlara sürekleyip götürecek bir kitap…

#3 American Tabloid / James Ellroy

meghan markle hangi kitapları okuyor?

James Ellroy’un 1995’te Time Yılın Roman Ödülü alan bu kitabı geç de olsa Sinan Fişek tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Kennedy’nin başkanlık dönemi, nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü gibi birçok devlet sırrını masaya yatıran yazar, ABD’nin en önemli dönemlerinden birini bizlere sert bir dille aktarmıştır. Sizler de tarihten, siyasetten ve derin devlet sırlarını okumaktan zevk alıyor iseniz okumanız gereken kült bir kitaptır.

#4 Saka Kuşu/ The Goldfinch- Donna Dartt

meghan markle’ın okumayı çok sevdiği kitaplar

Kitabın anlatıcısı on üç yaşındaki Theodore Decker. Annesiyle öyle olan güçlü bağların kitabın ilk sayfalarında bile hissediliyor. Annesini beraber müzeye gittikleri bir gün kaybeden Theodore’nin öksüz hayatını, yaşadıklarını, ve o gün müzede yanına aldığı Saka Kuşu tablosuyla olan bağlantısı çok duygusal ve etkileyici bir şekilde anlatılıyor. Özellikle sanattan ve tablolardan hoşlanıyor iseniz kitapta anlatılan eserler sizi çok etkileyecektir.

#5 Neredesin Barnadette/ Where’d You Go, Bernadette- Maria Semple

Meghan Markle’ın başucu kitapları

Bernadette Branch adlı bir kadının ailesiyle beraber gittiği bir tatilde gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından, 15 yaşındaki kızı Bee’nin onu bulma çabalarını konu alıyor. Bee annesini bulmaya çalışırken, annesinin hayatı ve çektiği zorluklarla alakalı hiç bilmediği şeyler öğrenecektir. New York Times’ın kitap hakkındaki yorumu ise şöyle: Sağlam bir kurguya dayalı Bu Kitap e-posta, mektup, F.B.I. raporları, hatta fatura gibi pek çok tazın türünü içinde barındırıyor. Tüm bu türlerin ne denli zekice kullandığını, her bir bilginin nasıl da yaratıcı bir şekilde gözler önüne serildiğini görebilirsiniz elbet ama bunu yapabilmek için önce kahkahalarınıza bir ara vermeniz gerekiyor.”

#6 The Opposite of Loneliness/ Marina Keegan

meghan markle’dan kitap önerileri

Üniversitedeyken yazdığı makale ve öykülerle fenomen olan Marina Keegan Yale Üniversitesinden mezun olduktan maalesef 5 gün sonra bir araba kazasında vefat eder. Onu bekleyen iş, arkadaşları, ailesi büyük hayal kırıklığına uğrarlar. Maalesef bu genç kızın idealist yazıları henüz Türkçeye çevirilmemiştir fakat orijinal haliyle okuyabilenler için mükemmel bir seçim. Sizler de umutsuzluğa düştüğünüz zamanlarda Marina’nın yazdığı şu cümleleri hatırlayabilirsiniz: “Hala her şeyi yapabiliriz. Zihnimizi değiştirebiliriz. Baştan başlayabiliriz… Çok genciz…”