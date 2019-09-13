Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2020 Sezonu Tarihleri Açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2020 sezonu yaklaşıyor!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 14. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklandı. İlkbahar / Yaz 2020 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

Her yıl uluslararası moda takvimi doğrultusunda iki defa düzenlenen MBFWI, 14. sezonunda da sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdürecek. Her sezon olduğu gibi bu sezon da MBFWI, sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturarak Türkiye’de tasarımın ve hazır giyim endüstrisinin global ölçekteki başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.