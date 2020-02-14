Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2020/21 Resmi Tarihleri Açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2020/21 sezonu yaklaşıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklandı. Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 16-20 Mart tarihleri arasında Askeri Müze, Harbiye’de gerçekleşecek. Bu sezon MBFWI, heyecan verici yeni mekanında modanın ve modayı besleyen yaratıcı disiplinlerin buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Her yıl uluslararası moda takvimi doğrultusunda iki defa düzenlenen MBFWI, 15. sezonunda da sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdürecek. Bu sezonu yeniliklerle karşılamaya hazırlanan MBFWI, Türkiye’den ve dünyadan sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturarak Türkiye’de tasarımın ve hazır giyim endüstrisinin global ölçekteki başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için