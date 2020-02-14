Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2020/21 Resmi Tarihleri Açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2020/21 sezonu yaklaşıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklandı. Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 16-20 Mart tarihleri arasında Askeri Müze, Harbiye’de gerçekleşecek. Bu sezon MBFWI, heyecan verici yeni mekanında modanın ve modayı besleyen yaratıcı disiplinlerin buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Her yıl uluslararası moda takvimi doğrultusunda iki defa düzenlenen MBFWI, 15. sezonunda da sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdürecek. Bu sezonu yeniliklerle karşılamaya hazırlanan MBFWI, Türkiye’den ve dünyadan sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturarak Türkiye’de tasarımın ve hazır giyim endüstrisinin global ölçekteki başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.