MET Gala’nın Merakla Beklenen 2020 Teması Açıklandı!

Moda dünyasının en gösterişli ve en merakla beklenen gecesi MET Gala’nın 2020 teması açıklandı! 2020 MET Gala teması, yine birbirinden şaşırtıcı görünümlere ev sahipliği yapacak gibi görünüyor!

Geçtiğimiz yıl oldukça tartışılan Camp temasıyla gerçekleşen MET Gala’nın 2020 teması TIME ITSELF oldu.

Ariana grande, 2018 met gala’da

“About Time: Fashion and Duration / “Zaman Hakkında: Moda ve Süre” başlığıyla gerçekleşecek gala hakkında MET’in direktörü Max Hollein “Bu sergi, modanın geçici doğasını göz önünde bulunduracak; aynı zamanda flashback ve ileri sarmanın nasıl hem döngüsel hem de doğrusal olduğunu ortaya çıkaracak.” diyor.

MET’in 150. yılını da kutlama niteliğinde 1870’den günümüze 160 parçalık bir arşivin de sergileneceği geceyi şimdiden merakla bekliyoruz!

kasdashıan ve jenner ailesi camp temalı 2019 met gala’da

Her sene Mayıs ayının ilk Pazartesi akşamı gerçekleştirilen ve moda dünyasının Oscar Töreni sayılan MET Gala, Metropolitan Müzesi için bağış toplama amacını içerisinde barındırıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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