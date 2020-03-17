Meyve ve Sebzeleri Taze Tutmanın Yolları

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizdeyiz. Yapabilenler işlerini evlerinden yürütüyor, sosyal hayat minimuma indirildi. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından enfeksiyon taşıyıcılığından kaçınmak çok önemli bir rol oynuyor.

Tüm bu süreçte sokağa çıkmayı ve insanlarla teması minimuma indirmek için toplu miktarda alışverişler öne çıkıyor. Yağmacı bir zihniyet benimsemeden, ancak kendinizi de herhangi bir yoksunluğa maruz bırakmayacak miktarda besin alışverişi yapmanızda fayda var.

Peki bu besinleri nasıl muhafaza edeceksiniz? Özellikle sağlığınız ve bağışıklığınız için meyve- sebze tüketimi aksatılmamalı.

Meyveleri ve sebzeleri taze tutmanın yollarını sizler için araştırdık:

Yapraklı yeşil sebzeler nasıl saklanmalı?

Ispanak, marul, yeşillik gibi sebzelerinizi satın alır almaz yıkamayın. Kullanacağınız miktar kadar yıkayın. Çünkü yeşil sebzeler uzun süre ıslak kaldıklarında bakteri oluştururlar. Yeşil sebzelerinizi bir havluyla sarıp plastik kaba yerleştirin. Buzdolabında ise soğuk alana koymamaya özen gösterin. Örneğin buzdolabının kapı kısmında muhafaza edebilirsiniz.

Hangi sebzeler dondurucuda saklanır? Sebzeleri dondurucuda saklamanın ipuçları neler?

Havuç, bamya, fasulye ve bezelye gibi sebzeleri dondurucuda rahatlıkla saklayabilirsiniz. Peki nasıl? Sebzeleri iyice yıkayın ve doğrayın; böylece dondurucudan çıkarır çıkarmaz kullanıma hazır olurlar. Sebzeleri sudan iyice arındırın. Ardından plastik kutulara ya da buzdolabı poşetlerine koyarak saklayın.

Patatesleri taze tutmanın yolları

Patatesleri soyup orta kalınlıkta dilimler halinde kesin. Ardından sirkeli ve tuzlu suda beş dakika kaynatın. Patatesleri sudan çıkararak kurumaları için bir havlunun üzerine koyun. Biraz yağ ile yağlayın ve plastik kaplara koyarak dondurucuya atın.

Portakal, mandalina ve greyfurt gibi narenciye meyveler nasıl saklanır?

Portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveleri güneş almayan serin bir yerde tutmanız yeterlidir. Ancak illa buzdolabında muhafaza etmek isterseniz meyvelerinizi öncelikle sudan geçirin. Ardından iyice kurutup, üzerine delikler açtığınız plastik poşetlerle buzdolabına koyun.