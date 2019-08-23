Miley Cyrus İhanet İddialarını Yanıtladı

Miley Cyrus dün Twitter’da adeta günah çıkardı. Biten evliliğinin ardından kendisini ihanet ile suçlayanlara cevap veren Cyrus tüm söylemek istediklerini dile getirdi.

Cyrus tweet serisine şu cümlelerle başladı: “Seçtiğim hayatın, çok sevdiğim hayranlarıma ve insanlara karşı tamamen açık ve şeffaf olmamı gerektirdiğini kabul ediyorum. Kabul edemediğim nokta ise işlemediğim bir suçu örtbas etmek için yalan söylediğimin iddia edilmesi. Saklayacak hiçbir şeyim yok.”

Miley Cyrus cümlelerine şu şekilde devam etti: “Ergenlik çağlarımda ve 20’li yaşlarımın başında partilediğim bir sır değil. Sadece sigara içmedim, bazı otları ve uyuşturucuları da denedim. Gençken batırdığım ve aldattığım ilişkilerim oldu. Çıplak bir şekilde bir topun üzerinde sallandım. İnternette pek çok kadından daha fazla çıplak fotoğraflarım olabilir. Hayatımdaki her deneyimden bir şeyler öğrendim. Mükemmel değilim ve olmak da istemiyorum. Gözlerinizin önünde büyüdüm ve gerçek şu ki ben büyüdüm. “

Miley evliliği ile ilgili ihanet iddialarını ise “Bir çok şeyi kabul edebilirim ama evliliğimin aldatma yüzünden sona erdiğini reddediyorum. Liam ve ben on yıldır birlikteydik. Daha önce söyledim ve bu doğru; Liam’ı seviyorum, hep de seveceğim. Ama bu noktada geçmişteki hayatımı geride bırakmak için sağlıklı bir karar vermem gerekiyordu. Uzun zamandır olmadığım kadar sağlıklı ve mutluyum. Sarhoş olduğumu, ot içtiğimi, ağzımın bozuk olduğunu söyleyebilirsiniz ama yalancı değilim. Söylemekten gurur duyuyorum ki; gençken olduğumdan çok daha farklı bir yerdeyim.” cümleleriyle yanıtladı.

Miley aynı metni Instagram hesabı üzerinden de takipçileriyle paylaştı.