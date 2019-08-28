Miley Cyrus’un Ayrılık Sonrası Dövmeleri

Geçtiğimiz akşam, 2019 Video Müzik Ödülleri Töreni’ne katılırken görüntülenen Miley Cyrus, ayrılık sonrası yaptırdığı dövmelerle ilgi çekti. Los Angeles’ta yaşayan dövme sanatçısı Winter Stone tarafından yapılan Miley’in yeni dövmesi “The Thing” adlı şarkının sözlerinden oluşuyor. Yaşadığı ayrılık sonrası duygularını şarkı sözlerine döken Miley Cyrus’un dövmesi ise şu şekilde; “Aklım korktuğunu hissediyor fakat kalbim özgür hissediyor…”

Eğer yakından bakarsanız, yeni yaptırdığı dövmenin Miley’in sol pazısı üzerinde olduğunu göreceksiniz. Bu dövme bizlere Miley’nin bu ayrılıktan sonra her zamankinden daha güçlü hissettiğini ve şimdi onun gerçekliğini yaşamaya hazır olduğunu düşündürüyor.

İkinci tipografik dövmesi ise solundaki 1961 yazısı da dikkatlerimizi çekiyor. Geçtiğimiz pazar günü 58. yaş gününü kutlayan babası Billy Ray Cyrus’a ithafen, onun doğum yılını dövme yaptıran Miley, babasına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.