Yıllardır çok beğendiğim Mine Tugay’ın güzellik sırlarını keşfetmek için bir aradayız. Mine Tugay güzelliğinin yanı sıra sempatikliğiyle de çekim boyunca içimizi ısıttı.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

“Yirmili yaşlarımda düzenli olarak yaşıma uygun günlük bakım kremleri kullanmaya başladım. Mutlaka cildimi nemlendirirdim ve gül suyunu da tonik olarak kullanırdım. Makyajımı silmeyi ve günlük cilt bakımı rutinlerimi asla aksatmazdım. İyi ki de öyle yapmışım diyorum şimdi. Zamanında başlayan cilt bakımının faydalarını kendimde gözlemleyebiliyorum.”

Mine Tugay'ın güzellik sırları

Mine Tugay'ın güzellik sırları

CİLT BAKIMI RUTİNİ

“Her sabah yüzüme nemlendirici sürüyorum. Eğer setteysem makyaj altına da mutlaka krem uyguluyorum. Neutrogena’nın yeni yaşlanma karşıtı bakım serisinden Cellular Boost Gündüz Kremi'ne, SPF de içerdiğinden günlük rutinimde mutlaka yer veriyorum. Sette bütün gün makyajlı olduğum için eve geldiğimde temizliyor ve yıkıyorum. Uyumadan önce yine gece kremini sürüyorum. Geceleri cilt hücreleri daha hızlı yenilendiğinden retinol içeren konsantre bakım serumu uyguluyorum. Haftada bir mutlaka maske yapıyorum.”

MAKYAJ SEANSLARI

“Cildimi nemlendirdikten sonra La Prairie Skin Caviar Concealer SPF 15 Fondöten sürüyorum. Göz makyajı benim için en önemlisi. Eyeliner ve gölgeli far sürmek vazgeçilmezim. Her zaman tercihim kirpikleri dolgunlaştırıcı maskara. Çünkü gözdeki ifadeyi daha da belirginleştirdiğini düşünüyorum. Kaşlarımı netleştirmek için M.A.C kaş farı kullanıyorum ve son olarak da makyajımı rujla tamamlıyorum.”

Mine Tugay'ın güzellik sırları

Mine Tugay'ın güzellik sırları

SAÇ BAKIMI

“Renk koruyucu şampuan kullanıyorum. Çekimlerde hemen hemen her gün saçım fön ve maşa işlemi gördüğü için ısı koruyucu ürünler tercih ediyorum.”

EL VE AYAK BAKIMI

“El ve ayak bakımı için düzenli manikür pedikür yaptırıyorum. Ayaklarım çok yorgun olduğunda evimdeki ayak masaj aletimle rahatlatıyorum. Ellerim içinse yanımda her daim el kremi bulunduruyorum.”

Mine Tugay'ın güzellik sırları

Mine Tugay'ın güzellik sırları

PARFÜM TERCIHLERI

“Yeni kokular denemeyi seviyorum. Ama benim için klasikleşmiş parfümler var. Onlarla bütünleştim sanırım. Yaz aylarında üst notaları bergamut, gül ağacı, orta notaları yasemin, zambak olan Jil Sander Sun kullanıyorum. Sonbahar ve kışın ise Roberto Cavalli Essenza kullanıyorum. Acıbadem, portakal çiçeği ve vanilya içeriyor.”

ÖZEL SIRLARI

“Manuka balı, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum.”

Fotoğraflar: SERKAN ELDELEKLİOĞLU