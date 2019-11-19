Minimal Manikürde Işıltının En Zarif Yolu: Yaldızlar

Manikür söz konusu olduğunda tercihiniz daima sadelikten yana oluyorsa minimal seçenekleri sevdiğinizi söyleyebiliriz. Ancak bu tercihiniz, zaman zaman tırnaklarınıza ışıltı katamayacağınız anlamına gelmiyor.

Düğün, nikah, davet gibi özel günlerde de; günlük yaşantınızda da rahatlıkla uygulayabileceğiniz, tırnaklarınıza ışıltının yanı sıra zarafet de katacak yaldızlı tırnak görünümleri için haberimizi okumaya devam edin!

Kapak fotoğrafı: @betina_goldstein

Altın rengi dokunuşla tırnaklarda yaldızlı görünüme ilham olan kareler:

  • _manigaby
  • drybylondon
  • drybylondon
  • amyytran
  • betina_goldstein
  • drybylondon
  • heynicenails
  • joymanicure
  • paintboxnails
  • paintbucketnails

Minimal tırnaklarda ışıltı için uygulama önerileri:

  • Yaldızları minimal ojelerinize uyarlayacağınız için baz olarak nude tonlarda ojeler kullanmanızı öneririz. Krem, bej, açık pembe tonlarında ojelerle altın renk kusursuz bir uyum yakalayacak.
  • Yaldız görünümünü çizgiler, desenler, yıldızlar, ufak noktalar, geometrik şekiller halinde uygulayabilirsiniz.
  • Bu manikür görünümünün vazgeçilmez tamamlayıcı aksesuarı ise elbette altın takılar olacak. Gold yüzükler ve bileklikler ile stilinizi tamamlayabilirsiniz.
Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için