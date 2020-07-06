Minimalistlerin Seveceği Neon Nail Art Görünümleri

Yılın en büyüj nail art trendlerinden neon tırnaklar gözünüzü korkutuyorsa bu modeller tam size göre!

Minimal nail art görünümlerinin neon tonlarla güçlendirildiği bu modelleri evde kendiniz de kolayca uygulayabilirsiniz.

Parlak tonlarıyla dikkat çeken bu nail art modelleri; çoğu kombininizle de rahatlıkla uyum sağlayacak.

Geometrik Köşeler

Instagram/Amyle.Nails

Yapışkan bantlar ile yaratabileceğiniz bu nail art görünümü kesinlikle tüm dikkatleri ellerinize çekecek!

Neon Desenler

Instagram/namoro0327

Neon, yaz için her zaman kusursuz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bunu desenlerle daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Nude ojenin üzerine neon ojelerle yapacağınız şekiller, eğlenceli bir manikür yaratmanızı sağlayacak.

Neon French Manikür

Instagram/JINsoon

New York ve Miami’deki ünlü salon Vanity Projects’in kurucusu Rita Pinto; neon french manikürün “tam yaz” olduğunun altını çiziyor. İster klasik French manikür yapın; ister V şekli verin. Oyun alanı tamamen size ait!

Neon Mor

Instagram/VanityProjectsMIA

Nail art uzmanları, özellikle yaz aylarında mora dair özel bir ilgi olduğunu söylüyor. Özellikle ombre trendini neonla birleştirerek bir taşla iki kuş vurabilirsiniz!

Neon Yıldızlar

Instagram/VanityProjects

Yıldız şekilleri, yaz nail artlarının vazgeçilmezi! Eğer fırça ile yıldız yaratamayacağınızı düşünüyorsanız, hazır nail art çıkartmalarından yardım alın.