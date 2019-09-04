Moda Fotoğrafçısı Peter Lindbergh Hayatını Kaybetti

Ünlü Alman moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh, salı günü 74 yaşında hayata veda etti. İmzası olan dramatik siyah beyaz portre fotoğrafları uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak. Peter Lindbergh, kariyeri boyunca uluslararası dergilerle birlikte birçok moda tasarımcısıyla çalıştı. 1990’larda, Naomi Campbell ve Cindy Crawford gibi ünlü modelleri fotoğraflamış bu kareler unutulmazlardan.

Lindbergh; Paris, Arles ve New York arasında yaşamını sürdürdü. Çalışmaları Paris’teki Centre Pompidou ve New York’taki Modern Sanatlar Müzesi gibi çeşitli müzelerde sergilendi.

Son zamanlarda Sussex Düşesi Meghan Markle ile çalıştı ve Britisth Vogue’un eylül baskısı için özel çekim gerçekleştirdi.

Fotoğrafçının ölüm haberi, onun resmi instagram hesabından şu şekilde duyuruldu.

“3 Eylül 2019’da hayatını kaybeden Peter Lindbergh’in öldüğünü duyurmak üzücü bir durum. Eşi Petra, ilk karısı Astrid, dört oğlu Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph ve yedi torunu sayesinde hayata bağlıydı. Arkasında ise büyük bir boşluk bırakıyor… ”

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron ise “Kalbim kırıldı. Peter Lindbergh, bir dahi ve sanatının mutlak bir ustasıydı. Bunun ötesinde, onu gerçekten efsane yapan şey; onun nezaketi, sıcaklığı ve inanılmaz mizah anlayışıydı. Şimdiye kadar tanıştığım en iyi insanlardan biri. Seni asla unutmayacağım arkadaşım ” paylaşımını yaparak üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.