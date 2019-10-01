Moda Haftalarından Kaş Trendleri

Moda haftaları sadece dikkat çeken şovlardan ve geniş bir yelpazede sunulan tasarımlardan ibaret değil. Koleksiyonlar kadar dikkat çeken bir diğer şey modellerin güzellik görünümleri oluyor.

Saç modellerinden tırnaklardaki manikür trendlerine kadar pek çok konuda, modanın olduğu kadar güzellik sektörünün de nabzını tutan moda haftalarında bu sene dikkat çeken bir diğer detay ise kaşlar oldu.

İşte podyumlardan ilham alabileceğiniz kaş trendleri:

JW Anderson defilesindeki bu görünümdeki gibi dümdüz kaşlar tercih etmek isterseniz kaşlarınızdaki tüm kavisleri yok etmeniz yeterli. Daha sonra ise az miktarda kaş ürünü uygulayıp ardından jel formlu ürünlerle kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz.

JW ANDERSON

Kaşlarda doğal eğrilere hazır mısınız? Victoria Beckham defilesinde karşımıza çıkan bu görünüm için kaş ürününüzü aşağıdan başlayacak şekilde uygulayın. Kavis kısımlarının altına küçük dokunuşlar bırakarak asimetrik bu görüntüyü elde edebilirsiniz.

VICTORIA BECKHAM

Burberry defilesinde gördüğümüz bu kareye baktığımızda ise gür ve doğal kaşlara şahit oluyoruz. Bu yoğun görünüm için kaş ürününüzü gelişigüzel bir biçimde kaşlarınızın arasına uygulayabilirsiniz.

BURBERRY

JW Anderson’dan bir başka görünüm. Hiçbir ürün uygulanmamış, belli belirsiz görünen sarı kaşlar doğallığı savunan bir trendi önümüze seriyor. Makyaj için üşendiğiniz bir günde yardımınıza koşacağı kesin.

JW ANDERSON

Alexander McQueen defilesindeki bu güzellik anına baktığımızda ise kaş fırçasının oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Kaşlarınızı yukarı doğru tarayın ve sabitlemek için jel formlu ürünlerden yararlanın.