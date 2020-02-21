Moda Tutkunlarının Seveceği İlham Verici 13 Dizi Önerisi

Gossip Girl

Tahmin edeceğiniz bir dizi ile içeriğimize başlamak istedik. Moda ve dizi denildiğinde Sex and The City’nin ve Gossip Girl’ün etkisi asla göz ardı edilemez.

GOSSİP GİRL DİZİ STİLİ: BLAİR VE SERENA STİLİ

Dizide özellikle Serena van der Woodsen ve Blair Waldorf karakterlerinin kombinleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen pek çok kadına ilham veriyor.

Scream Queens

Scream Queens’te adeta birer oyuncak bebek gibi giyinen genç kızların görünümlerinin tam aksine yaşadıkları karanlık olaylara ve karmaşık duygu dünyalarına çok şaşıracaksınız.

Scream Queens KOMBİNLER

Dollface

Dollface’de uzun süreli ilişkisi bitince yıllardır ihmal ettiği arkadaşlarına vakit ayırmaya karar veren Jules ve dostlarının en az diyalogları kadar renkli dolaplarını izleyeceksiniz.

GÜÇLÜ KADIN DİZİLERİ

Why Women Kill

Dizi evliliğinde ihanete uğraşmış üç ayrı kadının 60’lar, 80’ler ve 2018 yılı olmak üzere üç farklı zamanda yaşadığı hayatları konu alıyor. Bu kadınların ihanetin yanı sıra diğer ortak özellikleri aynı evde yaşamaları.

İLHAM VEREN DİZİLER

Dizide özellikle Lucy Liu’nun stili göz kamaştırıyor.

The Last Czars

Rusya’daki Romanov Hanedanlığının düşüşünü konu alan dizide dönemin şatafatlı Rus modasına hakim olmak mümkün.

DÖNEM DİZİLERİ

Killing Eve

Dizinin Villanelle karakterinin dolabına hayran kalacaksınız.

Killing Eve DİZİ STİLİ

Shrill

Standart algıları reddetmiş, bedeniyle barışık bir şekilde dolabını ve kombinlerini şekillendiren bir kadını izlemekten daha ilham verici ne olabilir ki?

BEDENİNİ SEV!

Girlboss

Sophia Amoruso’nun çok satan aynı adlı kitabından esinle yaratılan tek sezonluk dizide, ilk online vintage satış şirketini kuran genç kadının hayat hikayesini izleyeceksiniz.

EN ŞIK DİZİ KARAKTERLERİ

Dizideki kıyafetleri ilhamını 70’lerden alıyor. Işıltıya hazır olun!

High Seas

İspanyol dizisi High Seas 1940’larda geçiyor. Hal böyle olunca pek çok vintage kıyafetle muhteşem bir seyir sunduğunu tahmin edebilirsiniz.

DİZİLERDEN KOMBİN ÖNERİLERİ

Dizi, İspanya’dan Rio de Janeiro’ya gerçekleşen lüks bir gemi seyahatindeki gizemli olayları konu alıyor. Zengin yolcuların tasarımcı kıyafetlerini hayranlıkla izleyeceksiniz.

The Marvelous Mrs. Maisel

Başarısız bir komedyenlik süreci yürüten kocası kendisini sekreteriyle aldatınca Miriam kocasından çok daha fazla mizah yeteneğine sahip olduğunu kanıtlama yoluna baş koyar.

STİLİYLE İLHAM VEREN DİZİ KARAKTERLERİ

The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin en dikkat çeken yanı kesinlikle 50’lere ışınlanan kostümleri. Bol ödüllü dizide renk paleti geniş bir kostüm uygulaması dikkat çekiyor.

The Politician

Gwyneth Paltrow’un oyuncu kadrosunda bulunduğu dizide özellikle canlandırdığı Georgina Hobart karakterinin stiline bayılacaksınız! Onun yanında liseli gençlerin stili de ilham verici. Şöyle ki dizide Carolina Herrera, Miu Miu gibi markalardan tasarımlara rastlayacaksınız. Bunu hangi moda aşığı istemez ki?

The Politician

Younger

Yayın evi editörlüğü kariyerine evlendikten sonra son veren 40 yaşındaki Liza, boşanmanın ardından işine geri dönmek ister. Ancak bu hiç de düşündüğü gibi kolay olmaz. Çareyi yaşı hakkında yalan söylemekte bulan Liza’nın sadece iş hayatı değil, aşk yaşamı ve arkadaş çevresi de gençlerle çevrili hale gelir.

Younger dizi stili

İlgi çekici konusunun yanında kusursuz kombinlere de yer veren dizide Hilary Duff başroller arasında.

The Bold Type

Bir kadın dergisinde çalışan üç yakın arkadaşın kariyer basamaklarını tırmanırken ve aşk hayatlarında en dibi görürken paylaştıkları desteği hissedeceğiniz The Bold Type, karakterlerin stilleriyle de ilham veriyor. Kendi kız arkadaş grubunuzla pek çok benzerlikler yakalayacağınız bu dizi oldukça keyifli!