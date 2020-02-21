Moda Tutkunlarının Seveceği İlham Verici 13 Dizi Önerisi
Gossip Girl
Tahmin edeceğiniz bir dizi ile içeriğimize başlamak istedik. Moda ve dizi denildiğinde Sex and The City’nin ve Gossip Girl’ün etkisi asla göz ardı edilemez.
Dizide özellikle Serena van der Woodsen ve Blair Waldorf karakterlerinin kombinleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen pek çok kadına ilham veriyor.
Scream Queens
Scream Queens’te adeta birer oyuncak bebek gibi giyinen genç kızların görünümlerinin tam aksine yaşadıkları karanlık olaylara ve karmaşık duygu dünyalarına çok şaşıracaksınız.
Dollface
Dollface’de uzun süreli ilişkisi bitince yıllardır ihmal ettiği arkadaşlarına vakit ayırmaya karar veren Jules ve dostlarının en az diyalogları kadar renkli dolaplarını izleyeceksiniz.
Why Women Kill
Dizi evliliğinde ihanete uğraşmış üç ayrı kadının 60’lar, 80’ler ve 2018 yılı olmak üzere üç farklı zamanda yaşadığı hayatları konu alıyor. Bu kadınların ihanetin yanı sıra diğer ortak özellikleri aynı evde yaşamaları.
Dizide özellikle Lucy Liu’nun stili göz kamaştırıyor.
The Last Czars
Rusya’daki Romanov Hanedanlığının düşüşünü konu alan dizide dönemin şatafatlı Rus modasına hakim olmak mümkün.
Killing Eve
Dizinin Villanelle karakterinin dolabına hayran kalacaksınız.
Shrill
Standart algıları reddetmiş, bedeniyle barışık bir şekilde dolabını ve kombinlerini şekillendiren bir kadını izlemekten daha ilham verici ne olabilir ki?
Girlboss
Sophia Amoruso’nun çok satan aynı adlı kitabından esinle yaratılan tek sezonluk dizide, ilk online vintage satış şirketini kuran genç kadının hayat hikayesini izleyeceksiniz.
Dizideki kıyafetleri ilhamını 70’lerden alıyor. Işıltıya hazır olun!
High Seas
İspanyol dizisi High Seas 1940’larda geçiyor. Hal böyle olunca pek çok vintage kıyafetle muhteşem bir seyir sunduğunu tahmin edebilirsiniz.
Dizi, İspanya’dan Rio de Janeiro’ya gerçekleşen lüks bir gemi seyahatindeki gizemli olayları konu alıyor. Zengin yolcuların tasarımcı kıyafetlerini hayranlıkla izleyeceksiniz.
The Marvelous Mrs. Maisel
Başarısız bir komedyenlik süreci yürüten kocası kendisini sekreteriyle aldatınca Miriam kocasından çok daha fazla mizah yeteneğine sahip olduğunu kanıtlama yoluna baş koyar.
The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin en dikkat çeken yanı kesinlikle 50’lere ışınlanan kostümleri. Bol ödüllü dizide renk paleti geniş bir kostüm uygulaması dikkat çekiyor.
The Politician
Gwyneth Paltrow’un oyuncu kadrosunda bulunduğu dizide özellikle canlandırdığı Georgina Hobart karakterinin stiline bayılacaksınız! Onun yanında liseli gençlerin stili de ilham verici. Şöyle ki dizide Carolina Herrera, Miu Miu gibi markalardan tasarımlara rastlayacaksınız. Bunu hangi moda aşığı istemez ki?
Younger
Yayın evi editörlüğü kariyerine evlendikten sonra son veren 40 yaşındaki Liza, boşanmanın ardından işine geri dönmek ister. Ancak bu hiç de düşündüğü gibi kolay olmaz. Çareyi yaşı hakkında yalan söylemekte bulan Liza’nın sadece iş hayatı değil, aşk yaşamı ve arkadaş çevresi de gençlerle çevrili hale gelir.
İlgi çekici konusunun yanında kusursuz kombinlere de yer veren dizide Hilary Duff başroller arasında.
The Bold Type
Bir kadın dergisinde çalışan üç yakın arkadaşın kariyer basamaklarını tırmanırken ve aşk hayatlarında en dibi görürken paylaştıkları desteği hissedeceğiniz The Bold Type, karakterlerin stilleriyle de ilham veriyor. Kendi kız arkadaş grubunuzla pek çok benzerlikler yakalayacağınız bu dizi oldukça keyifli!