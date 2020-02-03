Momentus ‘tan Sevgililer Günü’ne Özel Tasarım: ‘Endless Love’

Momentus’un 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, sınırlı sayıda tasarladığı ‘Sonsuzluk’ temalı saatler, şık ve romantik dizaynlarıyla satışa sunuldu.

14 Şubat Sevgililer Günü’nün tüm romantizmini çarpıcı tasarımıyla bileklere taşıyan Momentus, aşkı sonsuzluk işaretiyle birleştiriyor. Bu anlamlı güne özel olarak sınırlı sayıda tasarlanan ‘Endless Love’ saatler, zarif ve romantik bir kutu ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Yılın en heyecan verici, en aşk dolu gününde aşkın sonsuzluğunu size bir ömür hatırlatacak Momentus saatleri için www.momentus.com.tr’yi ziyaret edebilir ya da size en yakın satış noktasına uğrayabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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